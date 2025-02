Avigliana Basket: doppio impegno settimanale per le Greens

Serata da dimenticare in fretta per le Greens a Cerrus: Avigliana fin da subito subisce la marcata aggressività delle padrone di casa, che causa l'infortunio nel primo periodo di gioco a Candela per una vistosa spinta da dietro e a Caputo, che nel terzo quarto uscirà dal campo con una frattura del naso a gioco fermo, per la quale fortunatamente non sarà necessario l'intervento chirurgico. Le rotazioni si accorciano e il nervosismo non permette alle aviglianesi di tornare totalmente in partita. Cerrus porta a casa i due punti, riuscendo anche a ribaltare il confronto diretto.