La Novipiù batte anche Crema, all'overtime

Il match si è aperto con grande intensità e determinazione. Fin dai primi minuti, Crema ha mostrato un gioco aggressivo e organizzato. La squadra ospite ha imposto il proprio ritmo, sfruttando una difesa alta e attaccando con rapidità il canestro. Pietro Bocconcelli e Nejc Zupan sono stati protagonisti, orchestrando giocate veloci e segnando punti importanti. Crema ha chiuso il primo quarto con un vantaggio di 25-20. Nel secondo tempo Monferrato ha reagito con grande determinazione. Dalton Pepper e capitan Martinoni hanno fatto la differenza, Jakub Wojciechowski e Mamoudou Dia hanno lottato sotto canestro e messo in difficoltà la difesa avversaria. 28-21 il secondo parziale e Novipiù che va negli spogliatoi in vantaggio.

Al rientro in campo atteggiamento più accorto delle due squadre che faticano a segnare, Stazzonelli si esibisce in tutto il suo repertorio, sia dall'arco che attaccando il canestro. Murri e Bocconcelli dalla distanza fanno male, Pirani sotto canestro è un cliente difficile e chiuderà la gara con 22 punti a referto. Dincic impreciso ai liberi. Monferrato mantiene il vantaggio e gestisce anche nel terzo periodo senza mai riuscire a scoccare il colpo del KO. Crema è sempre viva e grazie ai canestri di Zupan e dell'ex Pianegonda pareggiano 80-80. Overtime. Si segna da ambo le parti, ma è Kikki Guerra a infilare una tripla pesantissima che andrà di fatto a scavare il solco che Crema non riuscirà più a ricucire.

Vittoria numero 14 per Novipiù Monferrato Basket che rimane lì al settimo posto in classifica appaiata a Mestre e Fidenza, a meno due da Omegna. Ora una settimana intera per poter recuperare le energie e preparare la trasferta di Imola, domenica prossima, per sfidare la Virtus. Avanti così ragazzi!

Mauro Zambelli - Primo Assistente Novipiù Monferrato Basket: «Siamo molto felici per questa vittoria, ma bisogna fare i complimenti anche agli avversari che hanno messo in campo una prestazione di altissimo profilo, ma a maggior ragione questo dà valore alla nostra vittoria. Siamo riusciti nel supplementare a trovare la chiave giusta per portare via il referto rosa. Sapevamo di non essere particolarmente brillanti perché abbiamo partito il ciclo di gare ravvicinato e la nostra circolazione di palla non è stata fluida come altre volte, ma siamo stati pugnaci e sistematici nel finale a rendere un po' più difficile a Crema l'attacco. Complimenti a tutti i nostri ragazzi!»

Novipiù Monferrato Basket 92

Logiman Pall. Crema 88

Parziali (20-25, 28-21, 15-11, 17-23, 12-8)

Novipiù Monferrato Basket: Umberto Stazzonelli 23 (7/9, 2/4), Niccolo Martinoni 22 (5/10, 3/6), Dalton Pepper 21 (2/5, 4/8), Jakub Wojciechowski 11 (4/5, 1/5), Simone Vecerina 6 (2/6, 0/5), Francesco Guerra 5 (0/0, 1/3), Francesco Marcucci 2 (1/2, 0/2), Mamoudou Dia 2 (1/2, 0/0), Pietro Basta 0 (0/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Vurchio 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 37 6 + 31 (Niccolo Martinoni 10) - Assist: 24 (Dalton Pepper, Simone Vecerina 6)

Logiman Pall. Crema: Federico Pirani 22 (8/13, 0/1), Riccardo Murri 16 (4/10, 2/6), Tommy Pianegonda 13 (6/7, 0/1), Pietro Bocconcelli 11 (2/6, 2/3), Nejc Zupan 8 (3/6, 0/2), Leonardo Valesin 7 (3/4, 0/1), Tommaso Morena 6 (3/3, 0/0), Niccolò Venturoli 3 (0/1, 1/2), Nemanja Dincic 2 (1/2, 0/3), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Dell'anna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 23 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Federico Pirani 9) - Assist: 16 (Riccardo Murri 5)