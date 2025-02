GranTorino travolge Omegna e vola in semifinale

Una prestazione di grande maturità per i gialloblù, che dopo un primo quarto equilibrato hanno preso il controllo della partita con una difesa solida e transizioni offensive letali, ipotecando la vittoria nei due quarti centrali. Con questo successo, GRANTORINO accede alle semifinali in attesa di conoscere il prossimo avversario. Coach Ancona e il suo staff avranno ora qualche giorno per preparare al meglio il prossimo impegno e continuare il sogno verso la fase finale del campionato.