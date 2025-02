Mts Tecnicaer Santena cede fuori casa contro Villa Cortese

La resistenza di Destefanis e compagne dura solo un set e mezzo: le padrone di casa infatti dimostrano di meritarsi a pieno titolo il primato in classifica, ordinate e ciniche nei momenti salienti della partita. Questa sconfitta però non intacca la posizione in classifica dell'Mts Tecnicaer Santena, che resta seconda in classifica a sei punti di distanza proprio da Villa Cortese e seguita ad un punto della Rothoblass, che vince per tre a zero contro il Parella. In questa importante partita coach Manno deve fare a meno di Riva e Cabassa, ferme per problemi fisici, ma dispone di un nuovo innesto al centro, Ruggiero, arrivata la scorsa settimana. Il sestetto di partenza prevede dunque Granieri in palleggio e Nardoianni opposto, Malinov e Tesanovic in banda, Destefanis e Cantamessa in centro, Formaggio libero.

Nella prima frazione Destefanis e compagne restano concentrate, rispondendo bene agli attacchi delle padrone di casa con muri "solidi" e composti e difendendo ogni pallone. Solo sul finale del set Villa Cortese prende le distanze e chiude per 25-20.

Anche nel secondo set le tigri santenesi tengono bene il campo, ma, ancora una volta, le padrone di casa accumulano vantaggio lasciando la Tecnicaer senza via di scampo e aggiudicandosi anche il secondo set per 25-18.

Purtroppo la sfortuna si accanisce su Santena: nel terzo e definitivo set quando sul 6-5 per Villa Cortese, Cantamessa cade male da un attacco in fast e si accascia a terra. Niente da fare, cambio obbligato e set che si chiude 25-16 per Villa Cortese, con la testa e il cuore delle tigri rivolti alla compagna di squadra infortunata.

Queste le parole di Andrea Manno, tecnico della Tecnicaer Santena, al termine della partita: «Un 3-0 che non si discute: complimenti a Villa Cortese che col recupero di Elli è ritornata ai suoi livelli di prestazione che giustificano il loro primato in classifica. Il primo set è stato giocato punto a punto e solo nel finale le nostre avversarie hanno trovato l'allungo decisivo. Anche il secondo ha visto un sostanziale equilibrio nella prima parte del set, poi Villa ha conquistato un buon vantaggio gestito fino a fine set. Nel terzo invece, dopo l'uscita dal campo di Cantamessa, non siamo stati in grado di continuare a lottare per poter rientrare in gara. Per noi è stata una settimana complicata sotto molti aspetti. Ora ci attendono due gare consecutive in casa: bisogna tornare subito in palestra a lavorare, archiviando questa sconfitta che non scalfisce minimamente il nostro percorso.»

La prossima partita della Tecnicaer sarà con il Focol Legnano, sabato 8 febbraio alle ore 18.45 al PalaSer di Santena.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE GIRONE A - GIORNATA 14

GSO Villa Cortese Volley 3

Mts Tecnicaer Santena 0

Parziali: 25/20 25/18 25/16

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli, Granieri 2, Ruggiero, Malinov 12, Venco 1, Nardoianni 4, Greco, Riva, Lazzarin, Cantamessa 6, Destefanis (K) 8, Tesanovic 9.

Liberi: Formaggio, Vione

Allenatori: Manno, Destefanis, Cusolito