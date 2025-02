Terza vittoria consecutiva per i Leopardi, battuta Novara

I Leopardi subiscono una partenza a fionda degli ospiti, ma reagiscono nel secondo periodo e prendono il vantaggio al rientro dagli spogliatoi. In un finale tirato la squadra di coach Conti non trema e vince la partita 65 a 62. LA GARA Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Galliera Ricci, Stiffi, Amadu e Drame. Novara risponde con Sassi, Fornara, Romeo, Giorgino e Vintonyak. Partenza a fionda per i biancoblù, che si affidano alle giocate spalle a canestro di Vintonyak per un primo parziale. BEA risponde colpo su colpo, con le triple di Stiffi e le giocate vicino a canestro di Amadu per il 10 a 14 di fine primo periodo. Anche nella seconda decina prosegue l’equilibrio visto nella prima, con Novara che trova i canestri da lontano di Fornara e Zocca per prendere un minimo vantaggio. I Leopardi non demordono, e con l’ingresso in campo di Wisdom Okoro trovano più presenza a rimbalzo, riuscendo a rientrare. Il primo tempo finisce con il canestro sulla sirena di Cardani, per il +4 ospite.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, BEA sembra aver cambiato marcia: capitan Drame inizia la decina con un parziale personale di 6-0, per poi proseguire per tutta la durata del periodo. Gatti dal mid-range e Amadu da lontano portano i Leopardi in vantaggio di 5 lunghezze, riuscendo ad amministrare il vantaggio fino al +2 di fine terzo periodo. Ultimo quarto poco adatto ai deboli di cuore, con BEA che mantiene il vantaggio per tutta la durata del periodo, ma deve fare i conti con i continui tentativi di Novara di rientrare. Zocca è un fattore da lontano per coach Lo Storto, così come le iniziative personali di un ispirato Fornara tengono in vita il College, che fatica a decifrare la zona schierata da coach Conti.

BEA si riporta sul +3 con il canestro cadendo all’indietro di Stefano Possekel, per poi riconquistare il possesso con il blocco irregolare in attacco di Vintonyak a 15 secondi dalla fine. Dalla linea del tiro libero i Leopardi non tremano, portandosi a casa una vittoria cruciale per la classifica.

IL COMMENTO

«Non abbiamo smesso di crederci, siamo rimasti uniti – commenta coach Conti – Stiamo crescendo, queste tre vittorie consecutive sono il frutto del lavoro di questi ragazzi. Sappiamo che il percorso sarà lungo e difficile, ma sono un assaggio di quello che ci aspetterà nel girone di ritorno. Abbiamo sfruttato al meglio queste tre partite e ora vogliamo proseguire così».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna in trasferta per la quarta giornata di ritorno di Serie C Interregionale. Appuntamento domenica 9 febbraio alle ore 18:00 per il match con Aironi Robbio.

BEA CHIERI 65

BASKET COLLEGE NOVARA 62

Parziali (10-14, 29-33, 51-49)

CHIERI: Drame 25, Amadu 9, Possekel 8, Gatti 7, Stiffi 6, Galliera Ricci 4, Okoro 4, Musto 2, Mout S., Ruà. Non entrato: Viggiano. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Mout R., Add. Arbitri Monteleone

NOVARA: Fornara 16, Zocca 12, Vintonyak 11, Cardani 10, Romeo 9, Giorgino 3, Malevolti 1, Sassi, De Lucia. Non entrati: Rebasti, Piffaretti, Devecchi. All. Lo Storto