Sestriere: meno di tre settimane alla Coppa del mondo di sci alpino femminile

Un triplice appuntamento dopo i Mondiali di Saalbach (Austria) che di fatto lancia il rush finale verso l’assegnazione delle Coppe di Cristallo, generale e delle discipline tecniche. A Sestriere quindi si disputeranno due gare di slalom gigante, venerdì 21 e sabato 22 febbraio, che metteranno in palio punti importanti per delineare la situazione prima delle Finali di Sun Valley, negli Stati Uniti. Domenica 23 al Colle gran finale invece con lo slalom speciale, anch’esso con un ruolo chiave nella attribuzione di punti per la classifica della specialità. Non a caso nei giorni scorsi a Sestriere si sono allenate alcune atlete azzurre, Giorgia Collomb, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Roberta Melesi e, con i colori dell’Albania, anche Lara Colturi che da queste parti è di casa.

La tre giorni di Coppa del mondo di sci a Sestriere si preannuncia elettrizzante e di alto profilo dal punto di vista agonistico come testimoniato dai tantissimi appassionati che si sono accreditati gratuitamente sul sito www.worldcupsestriere.it.

Già a fine gennaio gli accrediti disponibili per accedere all’area 10 VIP (tribuna ad esaurimento e standing area) per sabato 22 e domenica 23 febbraio sono esauriti. I non accreditati potranno comunque assistere alle gare dall’area 14, ad accesso libero, situata sul lato destro della pista di gara.

Per la sola giornata di venerdì 21 febbraio, vi sarà l’accesso libero alle aree, senza necessità di accredito (inclusa l’area 10 VIP), per assistere al primo slalom gigante, inserito come recupero di quello annullato in Canada.

Oltre allo sci sono tantissimi gli appuntamenti selezionati dal Comitato Organizzatore di Sestriere a contorno dell’evento per vivere un’esperienza unica dall’alba al tramonto. Scoprite il calendario completo sul sito www.worldcupsestriere.it .