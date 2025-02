Pallapugno: nel ricordo di Mario Pasquale, online il suo archivio

Il grande e prezioso lavoro di Mario Pasquale – che ha archiviato tutti i giocatori che hanno disputato anche un solo campionato di serie A – non volevamo andasse disperso. Così abbiamo raccolto le sue schede e adesso ve le proponiamo in una nuova sezione che abbiamo voluto chiamare Hall of Fame della pallapugno. Archivio Mario Pasquale. Non le abbiamo messe tutte – sono migliaia…. – prendendo in considerazione solo i giocatori che non saranno al via della massima serie nella prossima stagione (quelle di chi invece sarà in campo nella A del 2025, le troverete tutte cliccando sul logo delle squadre a centro della home page), ne inseriremo man mano altre nelle prossime settimane, ma abbiamo anche bisogno di voi: se volete segnalarci giocatori che abbiamo dimenticato in questa prima fase oppure indicarci altri dati che volete sapere scriveteci una mail a info@losferisterio.it

Grazie a Mario scoprirete un pezzo di storia del balon…