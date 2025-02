Tennis: Il Trofeo “Caroleo” diventa maggiorenne

Come sempre saranno i campi dell’ US Tennis Beinasco di via Spinelli 5 a ospitare le finali dell’appuntamento di categoria Open, a partire dalle ore 12. La manifestazione ha rappresentato per molti giocatori e giocatrici, che l’hanno animata a volte con diverse maglie, un vero e proprio trampolino di lancio anche verso il tennis di caratura internazionale. Basti pensare che in campo maschile il Trofeo ha visto in passato la partecipazione anche di Lorenzo Sonego, fresco di quarti di finale agli Australian Open e del suo gemello tennistico Andrea Vavassori, finalista a Melbourne nel tabellone di doppio a fianco di Simone Bolelli sia nell’edizione da poco conclusa che in quella 2024.

In campo femminile ricordiamo diverse presenze dell’ex professionista Stefania Chieppa e delle portacolori del club ospitante, l’US Tennis Beinasco, campionesse d’Italia nel 2018 in serie A1 a squadre. Tra di loro la capitana Cristina Coletto e l’ex professionista Giulia Gatto Monticone. Il “Caroleo” può essere a ragione definito “trasversale” perché ha visto arrivare agli atti decisivi squadre provenienti dall’intero Piemonte in racchetta. Dopo anni di “dominio” delle compagini torinesi o della prima cintura, nelle ultime stagioni sono state protagoniste quelle della provincia di Alessandria. In particolare la Nuova Casale e il Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato. Ma anche il club “Tirumapifort” di Chivasso, vincitore della scorsa edizione in campo maschile.

Non sono mancati gli “inediti” come la Lisport di Alba, finalista nel 2022 e tra le protagoniste anche dell’edizione in corso: «E’ un piacere – ricorda Alessandro Caroleo – ricordare il nome di nostro padre ormai da 18 anni con le immagini del tennis di alto livello, sport che ha tanto amato. Lo spirito di questa manifestazione ha sempre saputo coniugare l’agonismo e lo stare insieme, caratteristica principale delle competizioni a squadre e così dovrà sempre essere. Il tennis è una vera e propria metafora della vita e lottare in campo per ottenere qualcosa, nel rispetto delle regole e degli avversari, è un esempio altamente formativo. Personalmente, nella veste di giocatore, mi è molto servito anche sotto il profilo professionale e di crescita».

Le semifinali del week-end appena andato in archivio hanno promosso all’atto decisivo della competizione femminile il Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato, campione in carica, e il Poggio Agrisport di Poirino. Le tenniste monferrine si sono imposte per 2-0 alle “cugine” del TC Sale. Il Poggio si è invece imposto alle portacolori del Tennis Ghiffa, finaliste nel 2024.

In campo maschile sarà invece finale tra la Lisport di Alba e DLF Asti. Gli albesi hanno fermato la Nuova Casale mentre gli astigiani hanno battuto il CT Pinerolo. Spettacolo assicurato dunque in ragione del livello delle quattro formazioni rimaste che vorranno festeggiare, come detto in apertura, la 18esima edizione del “Caroleo”.