Moncalieri Basketball: borsa di studio "Edo Baj", l'inclusione come valore di squadra

Sabato 1 febbraio , presso il PalaEinaudi di Moncalieri, si è tenuta la presentazione ufficiale della Borsa di Studio Edoardo Baj , intitolata “L’inclusione come valore di squadra” . L’evento ha coinvolto le squadre Esordienti, Under 13 e Under 14 maschili e femminili , celebrando i valori dello sport e dell’integrazione.

La cerimonia, condotta da Marco Giangreco, Responsabile Minibasket e Scuole di Moncalieri Basketball, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Gabriele Baj, papà di Edoardo, Davide Guida, Vicesindaco di Moncalieri, Benedetta Rey, Responsabile Relazioni Esterne e Marketing della Banca del Monviso, Julio Trovato, General Manager di Moncalieri Basketball, e Rudi Cena, Vice Presidente FIP Piemonte.

Dopo la proiezione di un toccante video dedicato a Edoardo Baj, il papà Gabriele ha preso la parola, ricordando il legame profondo tra suo figlio e Moncalieri Basketball: «Oggi siamo qui perché non potremmo essere altrove. Per Edo, Moncalieri era una famiglia, il basket era il suo mondo. È cresciuto qui, ha stretto amicizie, affrontato sfide e vissuto momenti indimenticabili. E Moncalieri ha subito dimostrato di essere una famiglia anche per lui». Ha poi raccontato la nascita della fondazione Kalipè Monviso, creata nel 2022 per valorizzare il territorio attraverso attività sociali, e il significato della borsa di studio: «Edo era un ragazzo inclusivo, sempre pronto ad aiutare gli altri. Questo contributo vuole trasmettere proprio quel messaggio di inclusione che lo rappresentava».

Un momento di grande commozione ha pervaso il PalaEinaudi quando Marco Giangreco ha invitato il pubblico ad un applauso in memoria di Nicolò, il giovane atleta di 9 anni della Pallacanestro Chivasso scomparso prematuramente la scorsa settimana dopo avere accusato un malore durante un allenamento.

Successivamente, il Vicesindaco Davide Guida ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa: «Inclusione significa abbattere barriere e garantire pari opportunità. Il Comune non poteva che sostenere questa bellissima iniziativa».

Benedetta Rey, Responsabile Relazioni Esterne e Marketing della Banca del Monviso, ha poi aggiunto: «Abbiamo conosciuto la famiglia Baj quando abbiamo deciso di supportare la fondazione Kalipè Monviso. A un anno dalla scomparsa di Edo, la creazione di questa borsa di studio è stato un gesto naturale per onorarne la memoria e continueremo a sostenerla nel tempo».

Julio Trovato, General Manager di Moncalieri Basketball e padrone di casa: «Nello sport ci sono due falsi miti: il primo è che “lo sport fa sempre bene”, ma non è sempre così; il secondo è che “lo sport non è compatibile con la carriera scolastica”, un’affermazione errata. Al contrario, lo sport insegna disciplina e capacità di performare: allenarsi durante la settimana per poi giocare la partita è come studiare per affrontare un esame. Nelson Mandela diceva che lo sport ha un’incredibile capacità di superare le barriere, dal razzismo, all’integrazione, alle differenze. La pallacanestro, in questo, è lo sport migliore di tutti e siamo onorati come famiglia gialloblù di incarnare questi valori nelle borse di studio in memoria di Edo Baj».

Infine, Rudi Cena, Vice Presidente della FIP Piemonte e Presidente della Pallacanestro Chivasso, visibilmente commosso, ha affermato: «Essere qui oggi è un onore, soprattutto dopo la tragedia di Nicolò che ha colpito la mia società la scorsa settimana. Proprio per questo mi sento ancora più vicino alla famiglia di Edoardo in questa meravigliosa iniziativa. Ci tengo quindi a ringraziare la società Moncalieri Basketball e gli sponsor per queste borse di studio».

Marco Giangreco ha quindi illustrato i criteri per l’assegnazione della borsa di studio:

Regolarità nella quota societaria;

Ottimo rendimento scolastico e comportamento esemplare;

Presenza costante agli allenamenti

Spirito di squadra e inclusività.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2025, con valutazioni basate su rendimento scolastico, crescita sportiva e relazione dei coach. La giuria sarà composta da due rappresentanti di Kalipè Monviso, da uno della Banca del Monviso e di Moncalieri Basketball. Verranno assegnate due borse di studio del valore di 250 euro ciascuna, destinate al saldo della quota annuale della stagione 2025/26. La proclamazione dei vincitori avverrà il 2 giugno 2025, durante il 28° Torneo Vivi il Playground.

In chiusura, Gabriele Baj ha annunciato un nuovo progetto dedicato alla memoria di Edo: la pubblicazione di un libro scritto dalla mamma di Alberto, un suo compagno di scuola. L’autrice ha voluto trasformare in parole le emozioni vissute dal figlio, rendendo omaggio a Edo attraverso un racconto carico di significato.

«Il libro ha uno scopo benefico e ci auguriamo di poter dare un contributo significativo, proprio come abbiamo fatto con la vendita del CD in memoria di Edo, che ci ha permesso di raccogliere circa 3.500 euro». Gabriele ha poi concluso con parole cariche di emozione: «Voglio immaginare Edo e Nicolò lassù, sorridenti, a giocare con la palla a spicchi».

L’evento si è chiuso con un lungo e caloroso applauso che ha unito famiglie, atleti, allenatori, dirigenti e ospiti, segno dell’affetto e dell’unione che caratterizzano la grande famiglia gialloblù.