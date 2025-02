Pallapugno: Canale si prepara ad accogliere i protagonisti della tappa del circuito europeo di one wall

«Questo evento rappresenta un’opportunità per avvicinare i giovani anche all’one wall – spiega il dt azzurro Giorgio Vacchetto, in prima fila nell’organizzazione – oltre a essere un’occasione per far conoscere le eccellenze del nostro territorio ai giocatori in arrivo da tante parti del mondo. Oggi tutte le strutture ricettive di Canale sono complete, in un periodo solitamente tranquillo». Gara sold-out, con partecipanti in arrivo da Gran Bretagna, Belgio, Irlanda, Francia, Stati Uniti, Israele e Malesia. E ovviamente ci saranno anche gli azzurri in gran forza.