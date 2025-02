La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Istanbul per la semifinale d’andata della CEV Challenge Cup

Dopo il Benfica le biancoblù trovano dunque sulla loro strada un’altra blasonata polisportiva conosciuta soprattutto in ambito calcistico, ma attiva con ottimi risultati anche nella pallavolo.

Il Galatasaray ha scritto un pezzo importante nella storia del volley turco conquistando cinque scudetti negli anni ’60 e diversi altri trofei, comprese in tempi recenti le ultime due edizioni della BVA Cup.

Nel roster del Galatasaray spiccano due pallavoliste con trascorsi nel campionato italiano, l’alzatrice olandese Bongaerts e la schiacciatrice serba Lazovic. Il Galatasaray inoltre vanta cinque giocatrici fra le prime venti migliori realizzatrici della Challenge: l’opposta Carutasu (terza con 147 punti), le schiacciatrici Aydin e Kalandadze (nona e diciottesima con 88 e 76 punti) e le centrali Timmerman e Guveli (quattordicesima e diciassettesima con 82 e 77 punti). Alla guida tecnica c’è un ex biancoblù: Alberto Bigarelli, assistente allenatore di Bregoli nella stagione 2022/2023.

Nei precedenti turni di coppa il Galatasaray ha superato le greche del Thiras, le tedesche del Wiesbaden, le svizzere del Pfeffingen e le greche dell’Olympiacos, vincendo tutte le otto partite giocate.

Per Chieri è un’altra sfida del tutto inedita al pari degli altri impegni di questa edizione della Challenge che da novembre a oggi l’ha opposta per la prima volta a una squadra spagnola (Sant Cugat), una finlandese (Kangasala) e una portoghese (Benfica).

La semifinale di ritorno si giocherà martedì 18 febbraio (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

Chi passerà il turno contenderà il trofeo alla vincente dell’altra semifinale che oppone le tedesche del Postdam a Roma.