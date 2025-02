Quarta edizione Union Dance Open: un grande spettacolo di danza sportiva a Leinì

La quarta edizione dell' Union Dance Open è pronta a regalare emozioni e spettacolo ai numerosi appassionati di danza sportiva. L'evento, che si terrà l' 8 e 9 febbraio 2025 presso il Pala Maggiore di Leinì, vedrà la partecipazione di 714 atleti , dai 4 agli 80 anni e oltre, suddivisi in 356 categorie di gara. Un appuntamento imperdibile che conferma la costante crescita della disciplina, promossa in Italia dalla FIDESM (Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali) e dal CIDS (Coordinamento Italiano Danza Sportiva).

UN EVENTO CHE CELEBRA LA DANZA IN TUTTE LE SUE FORME

Il 4° Union Dance Open è un'occasione unica per ammirare l'incredibile varietà della danza sportiva. Il ballo caraibico affascina con i suoi ritmi caldi e avvolgenti, portando in scena Salsa, Bachata e Merengue, sia nelle esibizioni di coppia che nelle spettacolari performance "shine", dove i ballerini si esprimono da soli con grande maestria. Il ballo tradizionale rappresenta invece un viaggio nella cultura e nel folklore, con coreografie che rievocano le radici storiche della danza.

La danza moderna cattura il pubblico con movimenti fluidi e dinamici, spaziando tra jazz e contemporaneo, mentre il ballo latino si distingue per il suo ritmo coinvolgente e la forte espressività dei movimenti, capaci di trasmettere energia e passione. Le danze caraibiche combinano espressività e tecnica in coreografie piene di vitalità, capaci di coinvolgere ed emozionare.

Il show dance offre un mix di teatralità e danza, trasformando il palco in una vera e propria narrazione artistica, mentre la danza sincronizzata colpisce per l'armonia e la precisione nei movimenti dei gruppi. Il free style tecnica permette agli atleti di dare il massimo in termini di controllo e libertà espressiva, mentre il free style show nelle sue varianti Latin Style Show e Caribbean Show Dance aggiunge spettacolarità con elementi acrobatici e coreografici di grande impatto visivo.

Infine, il ballo da sala incanta con la sua eleganza e raffinatezza, portando in scena danze che evocano il fascino della tradizione e l’intensità dell’interpretazione artistica.

L'IMPORTANZA DEI COSTUMI NELLA DANZA SPORTIVA

Ogni categoria di ballo si distingue anche per i suoi costumi scenografici, elemento fondamentale per enfatizzare il movimento e l'interpretazione artistica. Nel ballo caraibico, i ballerini sfoggiano abiti vivaci e colorati, con frange e tessuti leggeri che amplificano i movimenti. Il ballo latino esalta la figura con abiti aderenti e scintillanti, spesso decorati con strass e piume. Nelle danze tradizionali, i costumi riprendono la cultura di riferimento, con dettagli sartoriali che esaltano l'autenticità della performance. La show dance e le esibizioni di freestyle puntano invece su costumi teatrali e scenografici, che completano la narrazione coreografica.

NUMERI E PROTAGONISTI DELLA COMPETIZIONE

L'Union Dance Open continua a registrare numeri in forte crescita, segnale di un movimento sempre più consolidato. La fascia 61+ anni segna un record di partecipazione nelle categorie di liscio tradizionale e ballo da sala, con 76 iscritti. Grande affluenza anche tra le giovani leve della bachata shine, con 60 ballerine suddivise nelle fasce 10/11 D e 12/13 C.

Con un totale di 714 ballerini divisi in ben 356 categorie, il ballo caraibico domina la scena con i suoi 360 iscritti suddivisi in ben 155 categorie, considerando tute le combinazioni tra specialità (Salsa, Bachata, Merengue, Show, etc), fasce d'età e tipologia (shine, duo, coppie, ecc.). Il clou della giornata di domenica sarà l'esibizione dei campioni della categoria 19/27 A, atleti di livello internazionale che portano il tricolore anche oltre confine.

UN'ORGANIZZAZIONE IMPECCABILE PER UN EVENTO DI ALTO LIVELLO

L'Union Dance Open è reso possibile grazie al lavoro congiunto di ASD E.M. Studio Danza e SSD Ali di Vetro, che coordinano un'organizzazione impeccabile per garantire il regolare svolgimento della competizione. Quest'anno, la manifestazione vedrà la partecipazione di 56 scuole di ballo provenienti da tutta Italia, confermando l'importanza e il prestigio dell'evento.

A supervisionare le diverse discipline:

• Persano Marina (3482651392): responsabile per Liscio Tradizionale, Danze Nazionali, Latin Style e Free Style, Balli di gruppo.

• Di Tommaso Anna (3938670725): responsabile per Danze Caraibiche, Danze Paralimpiche e Danze Accademiche.

Il Pala Maggiore di Leinì si trasformerà in un vero e proprio teatro della danza sportiva, offrendo al pubblico un'opportunità unica di assistere a uno spettacolo di alto livello.

Il 4° Union Dance Open sarà un evento imperdibile per atleti, appassionati e famiglie. Leinì diventerà per due giorni la capitale della danza sportiva, confermando il ruolo centrale di questa competizione.