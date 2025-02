Squali ai Play-in Gold da primi in classifica

In attesa del calendario una cosa è certa: l’Oleggio Magic Basket, capolista della division A, accede alla seconda fase di campionato, i Play-in Gold, con la bellezza di 18 punti (su 20 disponibili), partendo da prima in classifica anche rispetto alle squadre della division B! Una prima tappa del cammino di serie B Interregionale incredibile per gli Squali, che ora dovranno affrontare le compagini toscane per un totale di altre 12 partite.