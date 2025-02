CEV Challenge Cup, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince a Istanbul

Il primo passo verso la doppia finale contro Roma o le tedesche del Postdam è fatto.

Senza Omoruyi, reduce da qualche giorno di febbre e in panchina solo per onor di firma, Bregoli punta sulla diagonale Van Aalen-Gicquel, la coppia centrale Gray-Alberti, Skinner e Buijs in banda, Spirito libero. In corso d’opera danno il loro contributo anche Guiducci, Anthouli e Rolando.

Le biancoblù giocano una partita coraggiosa e lucida andando in crescendo. Una partita che le vede perdere la prima frazione 29-27 al termine di un serrato punto a punto senza riuscire a sfruttare due palle set, quindi aggiudicarsi i tre successivi parziali a 20, 17 e 17. Nel secondo set Chieri piazza l’allungo decisivo sul 14-15, mentre nel terzo e nel quarto gli strappi risolutivi arrivano sul 7-7 e sull’11-11.

In fase realizzativa fa la voce grossa Skinner che realizza 23 punti, seguita da Buijs (18), Gicquel (16) e Alberti (12) per un complessivo 52% di positività in attacco. Da sottolineare anche il prezioso apporto del muro con 16 punti diretti distribuiti fra sei giocatrici.

«Sono contentissima. Abbiamo giocato molto bene aiutandoci tutte – il commento a caldo di Anne Buijs – Il Galatasaray ha iniziato molto bene mettendoci pressione in battuta, poi siamo riuscite a prendere le misure. E’ stato davvero bello giocare questa partita».