La Fausto Coppi torna sul Colle di Sampeyre!

Novità e ritorno al passato, riscoperta di un itinerario che è stato protagonista fino al 2013 della granfondo internazionale La Fausto Coppi : il colle di Sampeyre diventa la nuova proposta per i ciclisti in arrivo da tutto il mondo a Cuneo, domenica 29 giugno . L’ edizione numero 36 della Granfondo internazionale regala agli appassionati delle due ruote un percorso diventato storico e iconico nel panorama delle salite sulle Alpi occidentali, che da oltre dieci anni non veniva più messo in calendario per diverse ragioni.

Nel 2025 si tornerà a correre sul colle di Sampeyre e il percorso lungo de La Fausto Coppi, che per questa edizione avrà come Paese ospite l’Argentina, vede ora un tracciato di 172 km totali e un dislivello di 4.330 metri. Una proposta interessante per il panorama, l’impegnativa salita e lo spettacolare scenario che si prospetta. Lungo la salita e la discesa del Colle di Sampeyre, inoltre, sono stati eseguiti dei lavori di asfaltatura.

Confermati gli altri due percorsi: Mediofondo (111 km e 2.550 metri di dislivello) e Fauniera Classic (101 km e 2.180 metri di dislivello), che sono ormai itinerari consolidati e sempre più rappresentano la passione per uno sport amatoriale, che punta molto sul piacere di una giornata in bici in compagnia per godere del palcoscenico delle strade in quota.

UN LAVORO DI SQUADRA

Questa scelta è stata valutata, concordata e sostenuta dal presidente della Provincia Luca Robaldo e dai sindaci del territorio, consapevoli che il passaggio di un evento con partecipanti da oltre trenta nazioni significhi una importante opportunità di far conoscere le montagne e le vallate del cuneese. Ad ogni chilometro i ciclisti potranno scoprire angoli davvero particolari ricchi di natura, storia e tradizione occitana.

La decisione di riproporre il percorso de La Fausto Coppi con la salita al colle di Sampeyre (16 km dal paese della valle Varaita fino ai 2.284 metri della cima) e la discesa fino a Stroppo (17,7 km fino al bivio con la strada provinciale della valle Maira) per poi affrontare la scalata in direzione del colle d’Esischie (21 km di percorrenza fino ai 2.370 metri) e il Fauniera (2.481 metri) è il risultato di una collaborazione con le amministrazioni locali e in particolare con i Comuni di Sampeyre, Elva, Stroppo, Marmora insieme alle Unioni montane (Valle Varaita presieduta da Silvano Dovetta e della valle Maira con Francesco Cioffi).

Una sinergia che ha visto la Provincia – dal presidente Luca Robaldo all'ex consigliere Mauro Astesano sindaco di Dronero e il consigliere Silvano Dovetta presidente dell’Unione montana valle Varaita e sindaco di Venasca e il geometra Giovanni Odasso responsabile del Settore Viabilità del reparto di Cuneo - come legame e protagonista di una nuova proposta, che amplia il già grande valore turistico, ricettivo e di vetrina delle vallate cuneesi.

«Da tempo tanti ciclisti della provincia di Cuneo, di altre regioni italiane e stranieri che avevano avuto l’occasione di partecipare alla granfondo con questo itinerario, ci chiedevano la riproposizione del tracciato – spiegano Davide Lauro e Emma Mana, presidente e vicepresidente dell’associazione Fausto Coppi on the road - Anche alcuni tour operator specializzati nell’outdoor ciclistico hanno più volte sottolineato le grandi opportunità che il territorio montano del Cuneese può offrire. Per questo ci siamo messi d’impegno e grazie al grande lavoro di squadra con gli amministratori è stato possibile arrivare ad annunciare questa novità. Ora si prosegue con la fase operativa per essere pronti all’appuntamento di domenica 29 giugno. Si sta definendo anche il programma di chiusure strade per garantire la sicurezza dei ciclisti e ridurre al minimo i disagi a residenti e turisti. Siamo certi che questa nuova proposta regalerà a tutto il territorio un’opportunità importante per farsi apprezzare in tutto il mondo».

«Non appena ci è stata presentata l’idea del ritorno de La Fausto Coppi sul colle di Sampeyre la Provincia si è immediatamente attivata coinvolgendo i Comuni delle vallate ed i colleghi amministratori oltre ai nostri tecnici – dice il presidente della Provincia Luca Robaldo - Questo evento è una grande occasione per promuovere le montagne cuneesi nel mondo. La Granfondo rappresenta un evento di sport ma soprattutto di turismo, occasione di un soggiorno nelle terre cuneesi per gli appassionati delle due ruote e le loro famiglie. Ogni ciclista al rientro nel proprio Paese potrà trasmettere l’emozione di queste nostre montagne. Sono convinto che la Granfondo permetterà di portare valore a Cuneo e nei paesi delle vallate, che custodiscono preziosi patrimoni naturali».