La Reale Mutua Torino ’81 Iren alla “Baldini” contro il R.N. Camogli

I ragazzi di Simone Aversa arrivano da tre successi consecutivi e con la vittoria per 13-11 contro il Sori hanno confermato il secondo posto in classifica. I liguri, allenati da Ferreccio, invece, con la sconfitta per 13-10 contro il Metanopoli nella scorsa giornata, sono scivolati al quinto posto in classifica fuori dalla zona play-off.

Simone Aversa presenta la sfida: «Ultima partita del girone d'andata in un campo ostico. Affrontiamo il Camogli che, nonostante qualche passo falso, è una squadra completa, che punta molto sul talento di qualche giocatore di esperienza. Noi siamo reduci da tre vittorie consecutive e vogliamo confermare il nostro buon momento di forma, per vincere sarà necessaria una prova di squadra maiuscola».