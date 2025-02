Monferrato Basket al PalaRuggi per sfidare la Virtus

La Virtus di coach Gigi Galetti ha raccolto 11 vittorie ed è in serie negativa da tre partite, ma il pubblico di casa è vero sesto uomo del Club. Rispetto alla sfida di andata, vinta dai rossoblù monferrini per 96-69, è stato ingaggiato il giovane play Tommaso Pinza ex Forlì, per sopperire all'assenza di Luca Valentini, out per l'operazione al ginocchio. Non fa più parte del roster della Virtus nemmeno Francesco Magagnoli passato a Faenza, percorso inverso per Lorenzo Zangheri. Sta attraversando un ottimo momento di forma il play Richard Morina, cresciuto cestisticamente a Casale Monferrato prima di passare all'Aquila Trento: 10.8 punti e 3 assist di media a partita. Sta migliorando il proprio standard di prestazioni anche la guardia argentina Santiago Vaulet, attualmente miglior marcatore di squadra con 16.4 punti di media. Meno brillante del girone di andata, ma sempre pericolosissimo specialmente dall'arco, l'ala piccola Dario Masciarelli. Sotto canestro il valenzano Federico Ricci e il centro ex Monferrato Seraphin Kadjividi. Dalla panchina Simon Obinna Anaekwe, giocatore dotato di fisico e atletismo importante.

Sarà come detto una trasferta dall'alto coefficiente di difficoltà per i ragazzi di coach Fabio Corbani, contro una squadra che vorrà tornare a tutti i costi alla vittoria. La Novipiù dovrà rinunciare sicuramente alla guardia Marco Rupil che si dovrà operare la prossima settimana. Martinoni e compagni hanno già dimostrato di poter esprimere il massimo anche nelle sfide più toste e sono alla ricerca del primo successo esterno del 2025.

Niccolò Martinoni - Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Domenica ci aspetta una sfida molto complicata, Virtus Imola è un'ottima squadra come ha già dimostrato in questo campionato e giocheremo su un campo molto difficile con tifo molto caldo. Noi dobbiamo essere bravi a portare avanti questo nostro momento positivo e adesso ci serve anche una vittoria in trasferta. Andiamo ad Imola per provare a vincere, non sarà facile, ma speriamo di essere nelle migliori condizioni per farlo.»

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.