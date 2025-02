E’ ancora Tortona contro Bologna: per la Bertram c’è la “classicissima” prima di tuffarsi in Coppa Italia

In quattro stagioni di presenza della Bertram in Serie A è diventata una grande classica del massimo campionato. Domani, domenica 9 febbraio, alle ore 19:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato va in scena la sfida numero 22 della storia contro la Virtus Segafredo Bologna, valida per la 19^ giornata della Serie A Unipol. Il bilancio è di 16-5 per i virtussini, ma alcune delle vittorie del Derthona hanno avuto un peso specifico rilevante, come nella semifinale di Coppa Italia 2022 nell’anno da matricola assoluta dei Leoni o le due affermazioni casalinghe nella serie-playoff della scorsa stagione che hanno spaventato l’allora testa di serie numero 1 in griglia portandola alla decisiva gara-5. Anche nella partita d’andata di inizio novembre a Bologna gli uomini allenati da Walter De Raffaele hanno provato a fare la voce grossa, avendo la possibilità del tiro del sorpasso a meno di dieci secondi dalla fine dopo una grande rimonta, per poi arrendersi per 85-81 all’attuale terza forza del torneo. Con 26 punti la Virtus ne ha 6 di vantaggio in classifica su Tortona, chiamata innanzitutto a rafforzare il suo ottavo posto che vale i playoff con i 4 di margine sul nono occupato in tandem da Treviso e Venezia, entrambe da affrontare a casa loro nel ritorno.

FATTORE CAMPO Facendo leva sugli oltre tremila tifosi di casa annunciati, al cospetto di una formazione d’Eurolega i bianconeri tortonesi vogliono interrompere la striscia di 4 sconfitte tra campionato e Champions League, sfide in cui pure la fortuna ha girato loro le spalle con una serie di finali punto a punto che hanno premiato gli avversari e con l’infortunio al ginocchio che ha messo fuori causa per il resto della stagione Arturs Strautins, titolare da 11 punti e 5 rimbalzi in 22 minuti di media in campionato. La risposta che i suoi compagni hanno dato nella sfida infrasettimanale di Champions League sul campo dell’AEK Atene, persa nel minuto finale dopo tanto equilibrio, dà segnali incoraggianti sulla tenuta della squadra per la sfida alla Virtus e per l’imminente avventura di Torino alla Final Eight di Coppa Italia, che sarà inaugurata proprio da Tortona con il quarto di finale di mercoledì prossimo alle ore 18 contro Brescia, con la vincitrice attesa in semifinale da una tra Olimpia Milano e la stessa Virtus Bologna.

BOLOGNA Anche gli emiliani del nuovo allenatore Dusko Ivanovic, subentrato a dicembre a Luca Banchi, vengono da una settimana impegnativa, caratterizzata dal doppio turno casalingo di Eurolega contro Partizan Belgrado e Paris Basketball, sfide entrambe perse. Nell’ultima contro i francesi di venerdì sera c’è stato l’esordio del neoarrivato Justin Holiday, veterano classe ‘89 con 700 partite NBA all’attivo, andato a prendere temporaneamente il posto dell’infortunato Will Clyburn, domani assente al pari del centro croato Ante Zizic.

DICHIARAZIONI «La Virtus non ha certo bisogno di presentazioni, è una squadra profonda, con taglia da Eurolega», dice coach De Raffaele. «Non so dire affinità e diversità tra la versione con Banchi e quella con Ivanovic, come sistema base credo sia rimasto pressappoco lo stesso, Shengelia resta il faro e un campione inarrivabile, come si è visto, contornato da tanti altri grandi giocatori. E oltretutto adesso c’è l’arrivo di Justin Holiday. E’ una squadra che difende molto duro, che ti concede poco, per noi sarà importante impattare a livello di energia, fisicità e presenza a rimbalzo, avendo lo stimolo di avere davanti dei grandissimi campioni. Senza Strautins perdiamo un giocatore italiano da quintetto base, servirà il contributo di tutti e soprattutto tutti sono chiamati ad un senso di responsabilità. Abbiamo bisogno della presenza fisica, mentale e tecnica di ciascun giocatore della rosa, giochiamo ogni tre giorni, con un calendario serrato e molto difficile, per cui sarà un elemento fondamentale. Il momento è difficile in termini di risultati ma non di prestazioni o competitività. La gara di Atene è stata una prova molto solida, di fronte ad una grande squadra, forte e completa. Naturalmente il gruppo vive questo periodo con grande dispiacere e desiderio di ribellarsi, perché l’impegno non manca. Vogliamo portare a casa delle vittorie, in un calendario molto difficile sia in coppa, dove abbiamo avuto due trasferte consecutive, che in campionato, dove si giocano sempre partite di livello».