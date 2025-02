Cuneo Volley: Silvia Canale nuova Consigliera Fipav Cuneo-Asti

Su 43 società aventi diritto di voto, 29 hanno partecipato direttamente e 12 hanno delegato la propria rappresentanza. Su 2.470 voti totali dei presenti + delega, ben 2.210 (89,47%) hanno votato la candidata Silvia Canale, piazzandosi al vertice come numero di voti ricevuti, a pari merito con Giancarlo Bottero, dirigente del Volley Busca.

La team manager della serie A2 Cuneo Volley, Silvia Canale, ha così commentato il risultato ottenuto: «Entrare a far parte della FIPAV territoriale è motivo per me di grande orgoglio. Sono nel mondo della pallavolo da tanti anni ormai, ma l'esperienza federale è qualcosa che ancora mi mancava. Siamo un bel team, ci sono persone competenti e capaci dalle quali sono sicura avrò tanto da imparare. Dal canto mio posso assicurare la totale disponibilità a dare supporto quando e dove servirà».

TUTTI I NUMERI NEL DETTAGLIO

Totale società aventi diritto al voto 43 Totale voti società aventi diritto al voto 2.510 Società presenti 29 Società rappresentate con delega 12 Totale società votanti 41 (95,34%) Totale voti società presenti + deleghe 2.470 (98,40%) Voti esprimibili per elezione presidente 1.729 Voti esprimibili per elezione consiglieri .2470 Voti esprimibili per elezione revisore 1.729 ELEZIONE DEL PRESIDENTE Bertone Paolo 1.729 (100%) ELEZIONE DEI CONSIGLIERI Barbero Silvia 2.030 (82,18%) Bertolotto Giusy 2.050 (82,99%) Bottero Giancarlo 2.210 (89,47%) Canale Silvia 2.210 (89,47%) Fiorito Mirella 1.950 (78,94%) Rabellino Paola 1.830 (74,08%) ELEZIONE DEL REVISORE Girardo Gabriella 1.662 (96,12%)

Naturalmente questo risultato è di grande orgoglio per il Cuneo Volley, che augura a Silvia e a tutto il Comitato un buon lavoro per il quadriennio olimpico 2025-2028 e si associa al ringraziamento e alla stima per Sergio che resta una figura molto importante e di grande aiuto per il Club.