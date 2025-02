La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia contro Camogli

La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia per 14-14 nella sfida contro il Camogli conquistando un punto in classifica . I ragazzi di Simone Aversa pagano un brutto approccio nel primo tempo e vanno sotto di quattro reti. I gialloblù provano a rimettere in piedi la partita con orgoglio, ma non riescono a conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato.

LA PARTITA

Inizia il match e il Camogli parte forte portandosi subito in vantaggio con il rigore realizzato da Mugnaini. I padroni di casa attaccano e raddoppiano con la superiorità numerica di Barabino e vanno sul 3-0 con Marchetti. La Reale Mutua Torino ’81 Iren prova ad entrare in partita con Lisica che fa il 3-1, ma i liguri ne hanno di più e aumentano il loro vantaggio con la rete di Bonomo in superiorità numerica e con Marchetti che non sbaglia il rigore del 5-1. A un minuto alla fine del primo tempo di gioco i gialloblù accorciano le distanze con Tononi che segna il -3. Si rientra in acqua per il secondo quarto e la Torino ’81 reagisce con forza e si porta sul 5-4 grazie alla doppietta di Colombo, ma Iriczfalvi non ci sta e riporta il Camogli sul +2. La Torino ’81 attacca e con Aichino si porta sul 6-5, ma i ragazzi di Ferreccio continuano a trovare la via del gol e fanno il 7-5 ancora con Iriczfalvi. I gialloblù inseguono e si riportano sul -1 con uno scatenato Colombo che trova il terzo gol di giornata, ma i liguri riescono a portarsi sull’8-6 con Kovacevic. I ragazzi di Simone Aversa non si arrendono e accorciano con Tononi, ma ancora una volta il Camogli riesce a superare Aldi grazie alle reti Iriczfalvi e Kovacevic che allungano sul 10-7.

Al cambio vasca la Torino ’81 accorcia le distanze con la rete di Lisica e realizza il 10-9 con Tononi, ma il Camogli con carattere fa il 12-9 grazie ancora a Iriczfalvi, che trova la sua quinta rete personale nella sfida. I ragazzi di Ferreccio allungano sul +4 con la superiorità numerica di Caliogna, ma la Torino ’81 prova a rialzare la testa con la rete di Lisica e Cassia che realizzano il 13-11. I gialloblù ci credono e si portano sul -1 con Cigolini con l’uomo in più al termine del terzo tempo di gioco. Si entra in acqua per l’ultima frazione del match, i gialloblù pareggiano con la rete di Novara e mettono la freccia con Colombo quando mancano tre minuti alla fine della sfida, ma i padroni di casa fanno il 14-14 con Cuneo che chiude il match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine dell’incontro: «Portiamo a casa un punto su un campo ostico. È stato un match intenso, sapevamo che il Camogli avrebbe avuto una reazione rabbiosa dopo la sconfitta di sabato scorso. Noi nel primo tempo non abbiamo messo in acqua la stessa intensità dei nostri avversari; quindi, abbiamo dovuto rincorrere tutta la partita. Do merito ai ragazzi di essere rimasti mentalmente in partita, anche quando eravamo sotto 13-9 nel terzo tempo. Nel quarto tempo siamo riusciti a ricucire lo strappo e ad andare in vantaggio, ci è mancato il classico colpo di grazia per la vittoria».

IL TABELLINO

SPAZIO R.N. CAMOGLI 14

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 14

Parziali (5-2; 5-5; 3-5; 1-2)

SPAZIO R.N. CAMOGLI: Ruggeri, Morello, Cuneo 1, Mugnaini 1, Trovò, Molfino, Iriczfalvi 5, Kovacevic 2, Barabino 1, Bonomo 1, Marchetti 2, Caliogna 1, Terrile, Botto. All. Ferreccio.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Abate, Tononi 3, Maffè, Cigolini 1, Costa, Ermondi, Gattarossa, Cassia 1, Novara 1, Colombo 4, Santosuosso, Aichino 1. All. Aversa.

GLI ARBITRI: COLOMBO – SCARCIOLLA

LE NOTE: Espulso Bonomo (C) per gioco violento nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Maffè (T) e Barabino (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Camogli 4/11 + 2 rigori e Torino ’81 7/16. Spettatori 200 circa.