Le Igorine lottano contro la capolista Florens

In campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Bibolotti e Ojienelo al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (durante il match spazio per Laneve, Annovazzi, Martelli e Sclavo). Il primo mini break è della Igor (7-5), Florens pareggia 9-9 e con un ace sigla l'11-14 e time out per le Igorine. Inizia la rimonta e un bell'attacco di Colombo vale il 16 pari. Vantaggio Igor 20-18 e pausa per le ospiti. Corrono le Igorine e sul 22-19 è di nuovo pausa Florens. Rimonta ospite per il 22-24, Dodi cancella due palle set e dal 24-25 le Igorine chiudono 27-25.