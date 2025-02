La Paffoni rimonta due volte, ma a festeggiare è Crema 

I padroni di casa mostrano fin dall’inizio grande spirito, andando in fuga mentre i rossoverdi cercano di inseguire con i canestri di Mazzantini. Pirani allunga e sono Bellarosa e Stepanovic a impedire che il punteggio si dilati troppo, con il canestro di capitan Balanzoni a femare l’emorragia sul 19-15 del primo quarto. Il secondo quarto non vede le cose migliorare: Crema mette subito in piedi un parziale che manda il vantaggio in doppia cifra (27-17) e la Fulgor si ritrova a inseguire, con Mazzantini e Stepanovic a fare gli straordinari per mantenere i compagni in linea di galleggiamento. Il 47-44 dell’intervallo lascia ancora tutto da giocare, ma Crema infligge subito un perentorio 10-0 che rigetta la Paffoni all’indietro e la costringe a inseguire.

I lupi si compattano, risalgono la china di squadra e mettono la testa avanti sul 67-68 con la tripla di Paolin, con Crema che strappa la perfetta parità poco prima del 30′. Ultimo quarto decisivo e tutto da giocare in cui si accende una corsa serrata in cui entrambe le squadre non riescono a strappare e con il pendolo che favorisce Crema nell’ultimo minuto, quando Murri segna il canestro del sorpasso. La Paffoni ha la palla per decidere il proprio destino, ma l’azione rossoverde non va a compimento e Zupan segna il decisivo +2 ai liberi, che regala ai padroni di casa la vittoria.