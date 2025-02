Cuneo conquista 3 punti in casa con Palmi

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo conquista 3 punti importantissimi nel confronto casalingo con Palmi. Un match per nulla scontato, contro un avversario che arrivava da un periodo di morale molto alto. Cuneo ritrova dal fischio d’inizio Pinali in diagonale con Sottile e vede Malavasi titolare al posto di Allik, reduce dall’influenza in settimana. Da subito il confronto si fa combattuto punto a punto. I padroni di casa allungano sul finale e chiudono 25-21 il primo set. Nella seconda frazione, Sala resta ai box per disturbi influenzali, in campo scende Iovieno. I biancoblù rispondo con il giusto atteggiamento, prendendo in mano le redini del gioco. Sul 20-14 l’ingresso di Allik al servizio per Volpato. I cuneesi conquistano il secondo set per 25-18. Il terzo parziale è a senso unico, coach Cannestracci effettua diversi cambi, ma Cuneo è inarrestabile. La chiude Felice Sette in pipe dalla seconda linea.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Malavasi e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Cannestracci schiera: Paris palleggio, Sala opposto, Gitto e Maccarone al centro, Corrado e Benavidez schiacciatori; Donati (L).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Morando: «Abbiamo fatto una buona gara, sfruttando al meglio le occasioni che anche gli avversari ci hanno fornito. Ci aspettavamo un avversario più forte e pronto, poi visto anche il problema di Sala, loro sono molto calati e noi siamo stati bravi a non mollare mai nulla in tutta la partita. Sicuramente loro arrivavano da un buon momento e noi eravamo molto guardinghi, perché per noi era fondamentale fare risultato e farlo pieno. Siamo riusciti a fare un 3-0 anche in maniera piuttosto veloce che sembra banale, ma alla fine è importante. Buona la prestazione dei singoli, soprattutto Malavasi, ma anche Pinali. Oggi si è giocato anche con una formazione inedita, quindi l’inizio più lento era fisiologico».

MVP di serata Andrea Malavasi, premiato da Fabrizio e Massimiliano Novelli di Lagnasco Group con un cesto di prodotti Eplì mela. Top Scorer del match, con 13 punti personali, a pari merito Pinali e Volpato.

Il prossimo appuntamento per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà domenica 16 febbraio alle ore 16.00 in trasferta a Prata di Pordenone. I biancoblù torneranno a giocare in casa domenica 23 febbraio alle ore 18.00 contro Ravenna. Prevendita attiva su Liveticket con possibilità di acquistare i biglietti anche presso il negozio di C.so Nizza a Cuneo di Energia Pulita.

Dalle 16.30 del game day, apertura biglietteria e cancelli del palasport di Cuneo, con distribuzione biglietti dalle 16.30 alle 17.20 ed estrazione alle 17.30 di alcuni premi by Falegnameria GMG sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

OmiFer Palmi 0

Parziali (25-21/25-18/25-15)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 2, Pinali 13, Codarin 7, Volpato 13, Malavasi 8, Sette 3; Cavaccini (L1); Allik. N.e. Agapitòs, Brignach, Compagnoni, Maciel, Mastrangelo, Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 71%; Attacco: 47%; Muri 8; Ace 4.

OmiFer Palmi: Paris 1, Sala 4, Gitto (K) 5, Maccarone 2, Corrado 4, Benavidez 10; Donati (L1); Mariani, Lecat 2, Iovieno 5, Carbone 2, Guastamacchia, Prosperi Tutti (L2). N.e. Concolino.

All.: Jorge Cannestracci.

II All.: Domenico Arlotta.

Ricezione positiva: 47%; Attacco: 39%; Muri 3; Ace 1.

Durata set: 26’, 22’, 22’.

Durata totale: 70’.

Arbitri: Rachela Pristerà, Giuliano Venturi.