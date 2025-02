S.G. Concordia: 1ª Prova Regionale del Campionato di Serie D e 1ª Prova del Campionato di Squadra Allieve Gold

Sabato, a Volpiano, si è svolta la 1ª Prova Regionale del Campionato di Serie D , gara di rappresentativa del settore Silver. Il programma di gara prevede un esercizio collettivo a corpo libero, un esercizio in successione, e uno in coppia. La somma dei punteggi dei tre esercizi determina la classifica.

Per la Concordia sono scese in pedana, per il Livello LC, categoria Open, otto ginnaste, che hanno eseguito i diversi esercizi: il collettivo è stato affidato a Valentina Araujo, Ginevra Giordana, Marta Tarasco ed Angelica Tramontana. Nell’esercizio in successione, che prevede appunto due attrezzi eseguiti l’uno dopo l’altro, Martina Amedei ha svolto la prima parte con la palla e Beatrice Zanella ha terminato con il nastro, mentre Zoe Gamba e Greta Marotta hanno eseguito l’esercizio con i due cerchi. Con il totale di 29.100, la squadra chivassese ha conquistato il 3° posto, con grande soddisfazione delle tecniche Martina Brosio e Giulia Manusia.

Domenica, al Pala200 di Settimo Torinese, è toccato invece alle più giovani delle Concordine scendere in pedana nel Campionato di Squadra Allieve Gold, importante banco di prova per le giovani leve della ritmica, con un programma già impegnativo e di alto livello tecnico.

A portare i colori della Concordia sono state Alexa Argenio, Vittoria Capra, Giorgia Costa ed Arianna Milanese, con un’età che va dagli 8 anni di Arianna, ai 9 di Alexa e Giorgia, ai 10 di Vittoria. Per loro, prima emozionante esperienza in questo Campionato, dove hanno gareggiato nella categoria Allieve 3, dedicata alle nate dal 2014 al 2017.

Anche per loro, un programma con tre esercizi: un collettivo a corpo libero, un esercizio in successione ed uno individuale.

Arianna, Giorgia e Vittoria hanno esordito nel collettivo, dal ritmo vivace e frizzante, eseguito con precisione e sicurezza dalle tre giovani atlete, che sono state premiate da un 18.900, il punteggio più alto assegnato in tutta la gara.

A seguire, Alexa e Vittoria hanno eseguito la successione con fune e cerchio, mentre Arianna è tornata in pedana per l’individuale alla palla.

Col punteggio totale di 53.300, le giovani ginnaste hanno conquistato uno splendido Argento, confermando le potenzialità di queste “promesse” della Società chivassese, preparate dalla giovane tecnica Marica Osti, che le ha seguite a bordo pedana.

Nel prossimo weekend sarà il Palalancia di Chivasso ad ospitare una competizione del calendario federale, con l’organizzazione della Concordia.