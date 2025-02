La Novipiù perde in trasferta contro Imola

La Neupharma è stata trascinata dalla guardia argentina Santiago Vaulet autore di 32 punti personali. Per Monferrato Vecerina e Guerra chiudono a 19 ciascuno. La Novipiù si è presentata in Romagna non nelle migliori condizioni possibili, in settimana molti elementi del gruppo squadra hanno dovuto fare i conti con l'influenza e in settimana e si sono allenati poco o nulla. Quintetto classico per i rossoblù con Vecerina, Basta, Pepper, Martinoni e Wojciechowski. Nelle rotazioni Stazzonelli e Guerra sugli esterni, con Vecerina in guardia all'occorrenza. Il primo periodo la Virtus impatta 25-19 con Kadjividi e Anaekwe che fanno valere il loro fisico sotto le plance. Masciarelli e Vaulet dalla distanza sono mortiferi.

La Novipiù cerca di rimanere agganciata, ma si va negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul +10 per i padroni di casa. Al rientro in campo Imola mette il turbo e allunga, il gap è incolmabile per i monferrini, in serata no e particolarmente imprecisi al tiro, chiuderanno con il 35% complessivo di squadra, contro il 48% espresso dalla Virtus. Guerra e Vecerina con i loro tiri dall'arco provano a tenere a galla i rossoblù, ma la partita ormai è indirizzata sui binari sbagliati. Guardando il bicchiere mezzo pieno, nello scontro diretto la Novipiù è riuscita a difendere la differenza canestri forte del +27 maturato nella gara di andata.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Faccio i complimenti alla Virtus Imola che ha giocato la partita che doveva fare, con energia e precisione per tutti i 40 minuti. Non vuole essere un alibi, ma abbiamo avuto una settimana terribile dal punto di vista dell'influenza, una vera e propria epidemia cominciata domenica scorsa durante la partita con alcuni giocatori che hanno giocato con sintomi febbrili. In settimana ci siamo allenati solo grazie ai ragazzi giovani e abbiamo fatto la conta dei disponibili solo sabato mattina. Capita, peccato, ma non avevamo le energie per giocare questa partita. Detto questo voglio sottolineare i grandissimi meriti della Virtus per la grande prova di questa sera. Noi potevamo fare qualcosa di meglio dal punto di vista difensivo, ma quando ti mancano le gambe e l'energia in tanti giocatori diventa molto complesso. In settimana contiamo di recuperare questa situazione e tornare a lavorare per ritrovare il nostro standard tecnico che abbiamo già espresso in stagione.»

Neupharma Virtus Imola 91

Novipiù Monferrato Basket 69

Parziali (25-19, 21-17, 23-14, 22-19)

Neupharma Virtus Imola: Santiago Vaulet 32 (6/9, 5/13), Dario Masciarelli 21 (4/6, 3/5), Richard ygor Morina 10 (5/7, 0/1), Simon obinna Anaekwe 10 (5/8, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 6 (3/5, 0/0), Gianmarco Fiusco 4 (0/4, 0/1), Federico Ricci 3 (1/3, 0/0), Lorenzo Zangheri 3 (0/0, 1/2), Tommaso Pinza 2 (1/3, 0/3), Matteo Ambrosin 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Vannini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Santandrea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 49 16 + 33 (Simon obinna Anaekwe 16) - Assist: 19 (Richard ygor Morina 6)

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 19 (7/15, 1/2), Francesco Guerra 19 (0/3, 5/9), Niccolo Martinoni 11 (2/5, 2/4), Jakub Wojciechowski 7 (2/4, 1/5), Mamoudou Dia 6 (3/5, 0/0), Umberto Stazzonelli 5 (2/7, 0/2), Dalton Pepper 2 (1/8, 0/3), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/2), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 30 12 + 18 (Umberto Stazzonelli 7) - Assist: 9 (Simone Vecerina, Francesco Guerra, Dalton Pepper 2)