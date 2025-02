La Virtus ci mette più energia e passa al PalaEnergica

Dopo il primo quarto tenuto in equilibrio per Tortona dall’attivismo dei due lunghi titolari Kamagate e Gorham per il 19-20 del 10’, la gara si spacca con il 15-0 di break virtussino a cavallo della metà del secondo. Da quando Vital (17 punti con 4/6 da tre all’intervallo, per la guardia americana) mette a segno la sua ennesima tripla da distanza siderale per il 32-35 del 14’, la Bertram resta a secco per cinque minuti e mezzo, nei quali Bologna trova soluzioni praticamente da tutti, con Polonara, Holiday e Cordinier ad ergersi leggermente sul resto dei compagni in fase realizzativa per il 32-50 a un minuto dalla fine del primo tempo.

Il +16 ospite con cui si va negli spogliatoi (38-54) resterà inattaccabile per i padroni di casa, colpiti da due triple consecutive di Pajola e Belinelli per il -20 a metà del secondo quarto (46-66), la prova definitiva di come il Derthona non sia nella serata giusta per opporre resistenza agli emiliani di coach Ivanovic, che volano fino al +32 conclusivo per rafforzare la loro posizione nel gruppo delle seconde del campionato.

La Bertram vede invece il suo ottavo posto in classifica a quota 20 punti avvicinato a 2 lunghezze di distanza da Venezia, vincitrice in casa su Napoli. Ma ora per i tortonesi è tempo di pensare solo e soltanto alla Final Eight di Coppa Italia: mercoledì alle ore 18 all’Inalpi Arena di Torino l’apertura dell’avventura tricolore con il quarto di finale contro la Germani Brescia. Di campionato se ne riparlerà sabato 1° marzo con la trasferta sul campo della capolista solitaria Trento.

DICHIARAZIONI «Non c’è molto da commentare, la partita è durata 15 minuti e credo che sia la prima volta che la squadra non ha avuto una reazione emotiva, lasciando viceversa andare via la partita su tanti aspetti», è il commento del coach Walter De Raffaele. «Tutto questo al netto del valore di Bologna che ha fatto la partita per la squadra che è, mostrando un’energia e una fisicità che noi non abbiamo nemmeno avvicinato. C’è solo da scusarsi, volevamo fare una partita diversa e non ci siamo riusciti. C’è da prendersi tutti le proprie responsabilità, io per primo. E’ un momento difficile, ma non ho altre soluzioni che resettare e tornare in palestra a lavorare per prepararsi ad una partita importante come quella di Coppa Italia contro Brescia».

Bertram Derthona Tortona 66

Virtus Segafredo Bologna 98

Parziali (19-20, 38-54, 52-74)

Tortona: Zerini 2, Vital 22, Kuhse 2, Gorham 12, Candi, Farias ne, Denegri 2, Baldasso 6, Kamagate 8, Biligha 3, Severini 3, Weems 6. All. De Raffaele.

Bologna: Cordinier 11, Holiday 14, Belinelli 8, Pajola 7, Visconti 5, Shengelia 5, Hackett 13, Grazulis 12, Polonara 4, Diouf 8, Akele, Tucker 11. All. Ivanovic.

Arbitri: Baldini di Firenze, Quarta di Torino, Galasso di Siena.

Spettatori: 3000.