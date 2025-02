Eurogymnica fa strike alla prima gara ufficiale del 2025

Le tre squadre messe in campo dallo staff di Eurogymnica hanno avuto la meglio sull'avversarie, sulla pedana amica del Pala 200 di Settimo Torinese, abituale sede di allenamento di HDemia, il Polo tecnico societario del club bianco blu.

Per quanto riguarda le Allieve 1, successo del trio Matilde Viano, Arianna Cortese e Marta Valentini finite su gradino più alto del Podio grazie all'ottimo punteggio di 59,750 scaturito dalla somma del Collettivo (17,250), Individuale (22,450) e dall'esercizio di coppia (20,050). Alle loro spalle, seconda classificata Cuneoginnastica e terza Sportgiocando di Orbassano.

Molto bene anche le Allieve 2 chiamate a confrontarsi con un solo altro club, la ginnastica Saluzzo. Troppa la differenza tra le due formazioni, con le EGirls Ginevra Gallizia, Denise Paradiso, Stella Carminati ed Isabel Coconi Santoni a primeggiare grazie ad un punteggio di 61,800 ovvero più di 17 punti di vantaggio (Collettivo 22,250, Trio 18,050, Individuale 21,500).

Le più giovani ed inesperte Allieve 3, hanno invece dovuto mettere in pedana tutta l'energia a disposizione per superare nell'ordine la Concordia e l'Echidna. La squadretta composta da Alyssa Bianco, Miriam Lo Presti, Elisabetta Tomita, Sofia Rivera, Carola Magagna e Sofia Cianciolo ha ottenuto col Collettivo 18,300, nell'esercizio in Successione 17,650 e infine nell'individuale 18,650. Totale 54,100.

Durante la competizione, il pubblico sugli spalti ha potuto anche ammirare in esclusiva, gli esercizi della Squadra nazionale Junior allenata da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, che hanno presentato sia quello alle 10 clavette quello ai 5 cerchi. Le azzurrine, che dallo scorso settembre stazionano a Settimo Torinese, si stanno preparando per gli europei di Tallinn e i mondiali di Sofia in programma il prossimo giugno.

Il calendario gare federali è stato dunque inaugurato e risulta fitto di impegni, da questo momento in poi. A partire dal prossimo weekend durante il quale si svolgerà la prima prova del Campionato di Serie C; dopodiché i giochi si faranno veramente duri, con la prima prova del Campionato di Serie A1 prevista a Chieti il 22 febbraio alle quali seguiranno poi quella di Forlì e quella di Fabriano. Il massimo campionato si concluderà poi con la Final Six, il 17 di maggio, ancora una volta a Torino, con le sei migliori squadre italiane a darsi battaglia per la conquista dello scudetto. Il tutto per la quinta volta sotto l'organizzazione dell’Onda Blu di Eurogymnica.