Club76: i risultati del weekend 

In B1 MTS Tecnicaer Santena ha ceduto 1-3 contro Volley Legnano. L’ Alba Volley in Serie B2 inciampa 3-0 contro Cus Torino.

In Serie B2 per Chieri le ragazze biancoblù hanno vinto al tie break, 2-3 contro Acrobatica Alessandria Volley. Chieri gioca ad Alessandria una delle migliori gare della stagione. Le ragazze di coach Moglio sfoderano una prestazione di grande sostanza e mostrano una netta voglia di vincere. Tutte insieme affrontano la gara in trasferta e si impongono al tie break. Top scorer ed MVP della gara Zussino con 27 punti, seguita da Giannelli con 18 e Lavagnino con 10 punti. Prossima gara sabato 15 febbraio alle 18,30 al PalaFenera di Chieri contro Florens Vigevano.

L’U18 di Chieri nei giorni scorsi ha vinto 3-0 contro Pallavolo Montalto, nel corso di un match senza storia e a senso unico. Top scorer Biagianti con 16 punti, seguita da Musaj con 10.

In U16 regionale il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Bam Morozzo. Prima vittoria nella fase provinciale per le ragazze dell'Under 16 regionale. Le giovani atlete conquistano il successo con un 3-0 in casa, mantenendo sempre il pieno controllo della partita. Una prestazione che ha messo in luce non solo la forza fisica, ma anche la coesione del gruppo.

Anche in Serie C il Club76 Playasti si è imposto su In Volley San Giorgio per 3-0. Tre punti fondamentali per le giovani ragazze guidate da coach Silvia Asola, che vincono una partita importante contro le pari età. Una vittoria che ha il sapore di rivincita per le atlete che, poco più di una settimana fa, avevano faticato contro le stesse avversarie, perdendo un match che dopo il primo set aveva preso una brutta piega per le astigiane.

L'U16 con il Club76 Playasti 2010 agli ottavi di finale ha vinto 3-0 contro Lab Travel Cuneo, nel corso di una partita in controllo. Alcune disattenzioni hanno messo a rischio il secondo set, ma le “clubbine” sono state pronte a recuperare la condizione nel momento più difficile.

In I Divisione le ragazze del Club76 Playasti hanno vinto 3-0 contro Volley Busca. Una prestazione convincente, che ha visto le astigiane sempre avanti nel punteggio in tutti e tre i set. Qualche incertezza nella prima frazione e poi match in discesa.

ALTRI RISULTATI

Sabato 8 febbraio

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-16° posto: Uniti nel Volley vs Club76 Playasti Provinciale 3-2

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-16° posto: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 2012 3-0

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-16° posto: Club76 L'Alba Volley 2011 Reg vs Rosso Officine Morozzo 3-0

Under 14 F.C.T. Torino Turno Preliminare: Club76 Gold MTS Ser vs Club76 Fenera Chieri Gold 3-1

Domenica 9 febbraio