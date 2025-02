Volley Parella Torino: doppia vittoria per la serie C e serie D

Nella giornata di sabato la Serie CM è stata ospite della Pallavolo Santhià: dopo un avvio schock ed essersi trovati sotto per due set a zero, i #VPTBOYZ hanno finalmente fatto vedere una bella reazione emotiva prima e tecnica dopo che ha permesso, punto dopo punto e pallone dopo pallone, di rimettere in piedi una partita compromessa ed aggiudicarsi l’incontro per 3-2, permettendo di rimanere attaccati al treno salvezza!.

Bottino pieno per la Serie DM che, nel match di domenica, ha la meglio contro il Reba Volley, quarta forza del campionato. Una partita condotta in maniera attenta per tutta la partita, sia a livello di fondamentali che di atteggiamento che ha permesso alla squadra di coach Mesturini di portare a casa un risultato insperato all’inizio e che permette di continuare a lottare per la salvezza!

«Siamo molto soddisfatti – commenta il responsabile del VPT, Attilio Giorda - di questo week end di gara: dopo un periodo di appannamento con i risultati che faticavano ad arrivare, queste vittorie sono un’importante iniezioni di fiducia per il proseguio del campionato! Complimenti a tutti i ragazzi per questo week end, sperando che nella loro testa sia finalmente scattata quella scintilla che gli permetta di raccogliere tutto ciò che hanno seminato in questi mesi di allenamento!».

SERIE CM

PALLAVOLO SANTHIA’ - VOLLEY PARELLA TORINO 2-3

Parziali (25/23, 25/6, 21/25, 19/25, 11/15)

SERIE DM

REBA VOLLEY - VOLLEY PARELLA TORINO 0-3

Parziali (17/25, 22/25, 17/25)