Basket College Novara vince in casa contro Casorate  

Tra i Collegiali quello del pubblico in aumento viene interpretato, forse finalmente, come il segnale definitivo che a credere in questa salvezza, Novara non è più tanto sola. Certo il cammino è ancora lungo ed impervio, ma la squadra vista in campo contro Casorate ha saputo giocare davvero del buon basket, perfettamente in linea, a tratti superiore, con i piani alti del girone, quelli occupati con la quinta posizione dei milanesi ospiti.

Intanto i Collegiali si presentano al gran completo, assente, si spera ancora per poco, soltanto il 2005 Eljas Fajri.

Il primo quintetto d’inizio è quello che sorprende da subito Casorate: i rimbalzi con punti (7 nella sola frazione) di Vitaliy Vintonyak, addirittura i dieci segnati del 2005 Tedoldi e poi ancora Fornara, sempre più leader della squadra, insieme a Cardani, piazzano un allungo deciso che portano subito al 24-11 di fine quarto a favore dei Novaresi.

I punti dell’esperto Bellotti per Casorate, che inizia a registrare la difesa, nella seconda frazione sorreggono la squadra ospite, evitando un risultato più pesante del 36-25 di metà partita a favore dei Novaresi.

Come nel secondo, anche nel terzo quarto si segna meno dell’inizio, i Novaresi sembrano controllare agevolmente il gioco, più sicuri del solito cercano addirittura giocate spettacolari (schiacciata al volo strappa applausi di Cardani fallita di poco) ma alla fine spreca un po’ troppo perdendo la terza frazione di quattro lunghezze, sempre grazie a Bellotti che per Casorate segna di nuovo da solo 7 punti come nella frazione precedente.

Si arriva così all’ultimo quarto di gioco, quello decisivo, ripartendo da un 48-41 a favore di College. L’esperta Casorate entra in campo decisa a vender cara la pelle, tra i Novaresi i giovanissimi Sassi ed Andretta sostengono la difesa ma con Zocca questa volta segnano poco in attacco. Così i milanesi, cinici come solo le squadre di categoria sanno fare, spinti ancora dal solito Bellotti e Paparella piazzano un 8-0 che gela il Pala Sartorio sul 53-51 per Novara, tra le urla di Coach Lo Storto che non esita a farsi sentire con i suoi Collegiali durante il time-out.

Il trend d’inizio partita è ormai completamente ribaltato, ma l’intervento del Coach novarese per fortuna porta i suoi frutti, e Novara si aggiudica l’incontro, facendosi bastare i soli 7 punti ciascuno segnati da Tedoldi e Fornara per la vittoria finale del 62-60.

«Siamo molto soddisfatti del risultato e della voglia di vincere mostrata con i fatti ed il giusto atteggiamento da parte dei nostri nel corso della partita. -Il commento del nuovo arrivato, il Direttore Sportivo Novarese Dario Corbellini - Ottime alcune soluzioni di tiro che confermano il grande lavoro svolto in palestra dai giocatori e dai Coach. La grande qualità messa in campo nel primo tempo, anche con la linea difensiva, deve arrivare ad essere il punto di arrivo per tutti i 40minuti di gioco». Insomma, punti “pesanti” quelli rimediati sabato sera da College contro Casorate, che permettono ai Novaresi di allungare di quattro punti su Asti ed il suo ultimo posto, 14.mo in classifica, che da solo significa retrocessione diretta. In più permettono di avvicinarsi a sole due vittorie dalle altre contendenti i playout ed a tre vittorie dal settimo posto, a conferma di un campionato ancora convulso e difficile. Non solo per i Novaresi.

Prossimo impegno in trasferta, contro Venegono, ottava posizione, sabato 15 febbraio, ore 18.00.