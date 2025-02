La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in trasferta contro Vallefoglia

A sei giorni dall’impresa compiuta a Istanbul nella semifinale d’andata della CEV Challenge Cup contro il Galatasaray , dopo un weekend senza partite per la disputa delle finali della Coppa Italia Frecciarossa, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si prepara a tornare in campo. Giocherà al Pala Megabox di Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per l’anticipo della nona giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. La partita è in programma domani, martedì 11 febbraio , con fischio d’inizio alle ore 20,30 . Le ragazze di Bregoli ripartono in campionato dalla vittoria per 3-0 su Bergamo che ha permesso di consolidare il quinto posto e centrare la matematica qualificazione ai play-off con cinque giornate d’anticipo rispetto al termine della regular season. Le attende un altro scontro diretto contro una formazione distanziata in classifica di 6 punti, anch’essa a caccia della matematica qualificazione al tabellone scudetto e del miglior piazzamento al termine della regular season, reduce nella precedente giornata dal colpo grosso a Scandicci dove ha vinto 0-3. Nella gara d’andata al PalaFenera le chieresi si sono imposte 3-1 centrando il loro sesto successo nei sette precedenti con la formazione marchigiana. Rispetto a quella partita Federica Carletti ha cambiato maglia passando da Chieri proprio a Vallefoglia. Domani le biancoblù troveranno dall’altra parte della rete anche altre due ex: Chiara De Bortoli e Camilla Weitzel.

A fare il punto alla vigilia della trasferta è Elena Rolando. La sua analisi parte dall’ultimo incontro giocato dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76: «Vincere a Istanbul è stata una grande emozione. Il Galatasaray è una grande squadra. Contro di loro la nostra è stata forse la miglior partite della stagione, sia come atteggiamento sia mentalmente sia tecnicamente l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Chiaro che non è stato ancora fatto niente, dobbiamo vincere altri due set a Torino dove dovremo replicare la stessa prestazione perché il loro livello è molto molto alto».

Il libero biancoblù passa quindi a presentare la trasferta a Pesaro: «Abbiamo avuto un po’ più di tempo per provare alcune cose in allenamento perché in quest’ultimo periodo avendo avuto tante partite ravvicinate ci si allena un po’ meno. Sicuramente andare a Pesare a giocare contro una squadra così competitiva non è semplice. Vallefoglia arriva dalla vittoria a Scandicci, dovremo affrontarla con molta attenzione e determinazione, aggredirla da subito e continuare a giocare con l’entusiasmo delle ultime partite perché abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e blindare il quinto posto in classifica».