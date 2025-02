BEA Chieri: le gare del settore giovanile 

Tra le gare dell'ultimo periodo dei Leopardi, spiccano la vittoria della Top Junior con Volpiano e il settimo successo consecutivo, su sette gare giocate, dell' Under 14 Uisp targato T-Sec , questa volta con Pinerolo. L' Under 19 Gold vince ancora con San Mauro Basket e l' Under 17 Regionale vince in trasferta con Moncalieri.

L'Under 15 Eccellenza, nel secondo impegno della fase Top, cede a San Mauro Basket. Sconfitta con San Mauro anche per l'Under 14 Regionale, mentre l'Under 13 Regionale cede con Alfieri e l'Under 13 Femminile cede a Eridania nello spareggio per la seconda fase Top.

TOP JUNIOR

A.S.D. VOLPIANO - BEA CHIERI SSDRL 30-73

Parziali: 9-10; 18-31; 25-59

BEA CHIERI: Alò 7, Bergese 13, Bertoglio 7, Consiglio 7, Di Salvo 6, Favaro, Munafò 8, Nenin, Ricciardo 11, Virde 14 All. Mussio.

U14 UISP

PINEROLO - BEA T-SEC 20-104

Parziali: 4-36; 12-61; 12-83

PINEROLO: Culasso, Lupascu, Pricop, Vallone, Nardo, Angelino 10, Costantin 2, Valsavoia, Tedesco, Adelfio 4, Favaro 4, Coalova. All. Boscaro, Ass. Boncristiano.

BEA T-SEC: Dardano M 14, Sandri 12, Cartolaro 22, Antonioli 2, Sacchero 6, Cazzaro 8, Vaschetto, Mantovani 9, Rigo, Dardano S 7, Cosic 18, Pagano 6. All. Piccionne, Ass. Mazzardis.

U19 GOLD

BEA CHIERI - SAN MAURO 88-52

Parziali: 25-14; 50-25; 73-38

CHIERI: Ahia 8, Bianco 8, Viggiano 4, Moris 26, Torre, Nsir 15, Bechis 5, Ricci, Dioum 6, Okoro 16. All. Musto, Ass. Bonifacio.

U17 REGIONALE

PALLACANESTRO MONCALIERI - BEA LEOPARDI 43-74

Parziali: 9-19, 23-38, 32-50

CHIERI: Tarantino 8, Massari 9, Destefanis 12, Petrin 8, Traversari 4, Virgilio 7, Costamagna 2, Gigante 6, Di Carlo 18. All Grillone.

U15 ECCELLENZA

TNA SAN MAURO - BEA CHIERI 71-61

Parziali: 15-19, 29-36, 50-46.

TNA SAN MAURO: Dobrin (Cap.) 8, La Pera, Misale, Pinotto, Saggese 17, Lastella 9, Bosio, Piccinini 7, Simoni 11, Andreini 5, Torres 10, Procacci 4. All. Lastella, Ass. Stoimenov.

BEA CHIERI: Fatai (Cap.), Borz 19, Cristiano 8, Filane 6, Menegatti, Longo 9, Montiglio 6, Bassi, Calo' 4, Beccaria 2, Coltiletti 7, D'Amore. All. Conti, Ass. Pirocca.

U14 REGIONALE

BEA CHIERI - TNA SNA MAURO 52-68

Parziali: 11-18; 27-34; 40-44

CHIERI: Fasano, Campana, Garabello 6, Bonnet 4, Marocco 8, Goria 6, Longo, Audisio 2, Silvestro 10, Vay 2, Ursu 12, Chisari. All. Bonifacio, Ass. Allisiardi.

SAN MAURO: Ceccato 3, Franchina 17, Itulah 6, Regis, Abelli 2, Bicego 17, Idehen 6, Pizzarelli 16, Fareni, Lacerra 2, Berza, Strapazzon. All. Enria, Acc. Baietto

U13 REGIONALE

BEA CHIERI - ASD ALFIERI 40-62

Parziali: 6-16, 10-32, 26-49

BEA CHIERI : Jarca 10, Navone 8, Iantorno 6, D’Amato 6,Franceschi 4, Galliano 2, Gallo 2, Berthe 2, Zanellato (K) 2, Dron, Paolino, Tavazzi, All. Bertulessi, Ass. Lafiosca

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI - ERIDANIA 16-89

Parziali: 6-20; 5-25; 1-22; 4-22

BEA Chieri: Santoro 6, Della Croce 4, Didedda 6, Giangualano, Fasano, Gabriele, Sacchero, Curiale, Feroglia. All. Diotti.