L'Mts Tecnicaer Santena cade in casa contro Legnano

Altra sconfitta per le tigri dell' Mts Tecnicaer Santena , che ha ospitato fra le mura del PalaSer il Fo.co.l volley Legnano . In questo modo le santenesi passano al terzo posto, superate di un punto, dalla formazione del Volpiano che esce vincente dalla sfida con il fanalino di coda del Volley Academy di Sondrio. Tecnicaer ancora in emergenza a causa degli infortuni di Cabassa, Riva e Cantamessa: coach Manno schiera Granieri in palleggio e Nardoianni opposto, Ruggiero e Destefanis in centro, Malinov e Tesanovic, Formaggio libero. Parte bene Santena che dopo un primo giro di campo in parità, con il turno al servizio di Tesanovic, inizia a prendere le distanze dalle avversarie, portandosi sul 12-9. Muro e difesa santenesi reggono bene e il set si chiude per 25-17 a favore delle padrone di casa.

Nel secondo parziale però la storia cambia un po'. Le tigri non riescono ad esprimere il loro gioco migliore, il muro pecca di precisione e accumulano troppi errori. Coach Manno tenta il doppio cambio: Venco e Tonelli al posto di Nardoianni e Granieri, ma senza grande successo. Cosi il secondo set se lo aggiudicano le legnanesi con un netto 25-17.

Anche nel terzo set dopo un inizio in parità Legnano inizia a prendere le distanze costringendo coach Manno a chiamare prima il timeoute poi a far entrare Vione al posto di Ruggiero. Destefanis e compagne recuperano lo svantaggio e superano le ospiti, ma non basta: anche il terzo set è a favore delle ospiti per 25-22.

Nel quarto e definitivo set, dopo un'iniziale parità è il Focol a prendere il largo portandosi in vantaggio di 4 punti (15-19), ma con la pazienza e la determinazione che contraddistingue la formazione di casa, si arriva al set point: 24-23 a favore della Tecnicaer. Dopo un giro completo di campo in cui le due squadre si sono rincorse punto a punto, è il Legnano ad avere il sopravvento sulle padrone di casa vincendo per 34-32 il quarto set.

Queste le parole di coach Manno a fine gara: «C'è dispiacere per non esser riusciti a rimandare il verdetto della gara al tie break: nel quarto set dopo un gran recupero abbiamo avuto tre set ball che non siamo stati in grado di concretizzare ma vanno dati i giusti meriti alla Focol che ha disputato una grande gara. Il 34-32 finale parla di una squadra che ha lottato e dato tutto fino all'ultimo ed è questa la strada da continuare a perseguire per ritornare nuovamente al successo».

Queste le parole del Direttore Sportivo, Michele Cogliandro: «La squadra, in assenza di 3 titolari, ha fatto il possibile e lottato fino alla fine in un momento difficile. Sarebbe bastato un episodio nel quarto set per portarlo a casa e, chissà, anche la partita. Ora la testa va al proseguo del campionato con gli stessi obbiettivi che sono ancora alla nostra portata!».

MTS TECNICAER SANTENA 1

G.S. FO.CO.L VOLLEY LEGNANO 3

Parziali (25/17, 17/25, 22/25, 32/34)

MTS TECNICAER SANTENA: Tonelli, Granieri 7, Vione 1, Malinov 20, Venco, Nardoianni 17, Greco, Ruggiero 6, Lazzari, Destefanis 14, Tesanovic 11, Frascella.

Liberi: Formaggio e Riva

Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito.