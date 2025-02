La rimonta di BEA con Aironi Robbio si infrange nel quarto periodo

Quarta giornata di ritorno per il campionato di Serie C Interregionale: i Leopardi sono ospiti di Aironi Robbio, per una delle tante trasferte in Lombardia di questa stagione. LA GARA Primo periodo caratterizzato da un equilibrio costante, con le due squadre che si sono affrontate colpo su colpo. Robbio ha costruito buone trame offensive, mentre BEA ha risposto con grande intensità. Sugli scudi Sacchi per i padroni di casa, protagonista fin dai primi minuti con una prestazione di alto livello. Nel secondo periodo, gli Aironi hanno attraversato un momento di difficoltà, con BEA che approfitta dell’opportunità di rientrare in partita e accorcia, guidata da capitan Drame. Gli ospiti ne approfittano per ridurre il gap, ma i padroni di casa riescono comunque a chiudere avanti all’intervallo lungo sul 43-36.

Al rientro dagli spogliatoi, Robbio ritrova energia e aggressività, provando ad allungare nel terzo quarto con soluzioni efficaci in attacco e una difesa più solida. BEA non molla e rimane contatto, arrivando fino al -3 guidata da Stefano Possekel e mettendo pressione ai padroni di casa. Nell’ultimo periodo, gli Aironi gestiscono con lucidità i possessi decisivi, respingendo i tentativi di rimonta degli ospiti. Grazie alla freddezza nei momenti chiave, Robbio allunga nel finale, chiudendo la sfida sul 91-79.

IL COMMENTO

«Dispiace tornare da Robbio con una sconfitta perché i ragazzi avevano l’obiettivo di allungare la striscia positiva di questo inizio 2025 – commenta coach Carlo Colò – Abbiamo pagato molto la fisicità e l’esperienza degli avversari in partite così ad alto ritmo. I ragazzi nel terzo quarto sono riusciti a ricucire un distacco di -16 e questo dimostra il grande carattere e la maturità che sta raggiungendo la squadra. I miglioramenti sono evidenti e questo deve essere uno stimolo in più per andarci a prendere i risultati che abbiamo ben in mente. La fame e l’ossessione per i traguardi che vogliamo raggiungere devono essere il nostro stimolo più importante».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano tra le mura amiche del PalaEinaudi per la quinta giornata di ritorno di Serie C Interregionale. Appuntamento domenica 16 febbraio alle ore 18:00 per il match con la US Marnatese.

AIRONI ROBBIO 91

BEA CHIERI 79

Parziali (20-16, 43-36, 63-60)

ROBBIO: Sacchi 25, Trombetta 23, Fernando 16, Grugnetti 7, Tardito 7, Nazha 7, Facchi 6, Vannicola, Bettanti, Chlaika NE, Laverone NE, Brianza NE. All. Zanotti

CHIERI: Possekel 17, Drame 16, Stiffi 11, Gatti 11, Ruà 8, Galliera Ricci 6, Amadu 6, Okoro 4, Viggiano, Mout NE. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta