Serie B Femminile: esordio vincente per Pasta nella seconda fase

LA GARA

Alla palla a due coach Cagnazzi schiera Isoardi, Ciuffardi, Parlani, Minarelli ed Ercole. Coach Rubino risponde con Tamini, Baima, Actis, Rusinà e Sabou. Sono le ospiti a sbloccare la gara e a portarsi in vantaggio sullo 0-3 firmato Sabou a cui risponde Isoardi dai 6,75. La successiva tripla di Baima consegna quello che sarà l’ultimo vantaggio ospite sul 5-6. Le gialloblù cominciano a scavare il primo solco quando entra in campo una scatenata Prezzi che con due bombe consecutive scioglie la squadra che aumenta l’intensità del proprio gioco fino ad arrivare al 19-9 di fine primo periodo. Nella seconda decina le ospiti cominciano ad alzare l’aggressività del loro gioco per cercare di recuperare il gap. Con l’apporto delle ex Ramellini e De Martini, le nolesi ricuciono punto dopo punto fino ad arrivare al punteggio di 35-35 con cui le squadre arrivano alla frazione conclusiva. Quando l’inerzia sembrava dalla parte ospite, le rivaltesi si compattano, nonostante i problemi di falli in ruoli chiave, non si lasciano mai superare nel punteggio e, con ottime difese e freddezza ai tiri liberi (75% di realizzazione), allungano nuovamente nel punteggio fino al 52-43 finale che consegna alle Grifone due punti già molto importanti per le sorti del girone.

IL COMMENTO

Coach Cagnazzi: «Era importante cominciare bene la seconda fase del campionato. Arrivavamo da due vittorie consecutive che ci hanno dato fiducia e si è visto quando nel momento di massimo sforzo delle avversarie, che è corrisposto con il nostro momento più difficile, ci siamo compattate in difesa e abbiamo portato a casa un risultato molto importante».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La prossima partita sarà Sabato 22 Febbraio alle ore 21.00, ancora al Palazzetto di Via Leopardi. Ospiti di giornata saranno le ragazze di Arona Basket.

POL. PASTA 52

BASKET NOLE 43

Parziali: 19-9; 29-23; 35-35

PASTA: Isoardi 13, Parlani, Iagulli, Minarelli 9, Prezzi 7, Uggè 4, Ercole 8, Ciuffardi 3, Balestra 8. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino.

NOLE: Caudera 2, Baima 8, Busana, Ferrero, Sabou 14, Ramellini 2, Rusinà, Martinengo 7, Demartini 2, Actis 4, Tamini 4. All. Rubino.