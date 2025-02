L’Olimpo Alba Mercatò supera Saluzzo e aggancia la zona playoff 

Il match si apre con alto ritmo e alto punteggio, con le aquile a trovare con facilità il fondo della retina e la difesa che chiude bene le incursioni ospiti (27-16 dopo i primi dieci minuti). Nella seconda frazione la formazione viaggiante prova a rifarsi sotto e i locali si divorano diversi buoni tiri sotto l’anello. Tuttavia a metà comandano ancora gli albesi (38-31).

Nella ripresa l’Olimpo riesce a riprendere ulteriore terreno e nel finale con buona circolazione di palla scocca buoni tiri sfiorando le 20 lunghezze di margine. Nell’ultimo minuto Saluzzo lima qualcosa, ma sull’81-72 può esplodere la gioia del numeroso pubblico presente!

Ci sarà poco, pochissimo tempo per recuperare le energie perché mercoledì c’è la sfida in trasferta a casa della terza in classifica, Grugliasco. Una spinta in più arriverà dalla consapevolezza che c’è sempre più passione per il basket e sempre più appassionati che continuano a riempire il palazzetto di Corso Langhe ad Alba in occasione delle gare in casa. La prossima sarà domenica 16 febbraio (18:30) contro la capolista “Torino Teen”, il match è davvero da non perdere!

Olimpo Alba Mercatò 81

Acqua Eva ABA Saluzzo 72

Parziali (27-16; 11-15; 20-15; 23-26)

Olimpo: Triverio, Spellecchia, Toppino 15, Nardin 4, Moschini, Iudicello 1, Eirale 24, Foglia 6, Gallo 4, Uko 3, Colli 21, De Carolis 2. All: Schinca - Biglia.

Saluzzo: Grosso 14, Ruffinatto, Cane 18, Gavatorta 6, Francione 7, Perlo 15, Giordano 8, Bottasso, Botta 2, Fino 2, Supertino. All: Danna.