Alle Finals di Coppa Italia lo stand di Derthona Basket e Gestione Cittadella

Nelle Finali di Coppa Italia che partono domani non ci sarà soltanto l’impegno sportivo sul parquet per il Derthona Basket , unico club del panorama italiano ad avere entrambe le proprie squadre maschile e femminile qualificate alla kermesse tricolore dell’ Inalpi Arena di Torino . La doppia partecipazione della Bertram Derthona nella Frecciarossa Final Eight di Serie A maschile e dell’ Autosped G BCC Derthona nella Frecciarossa Final Four di Serie A1 femminile sarà arricchita, infatti, dalla presenza dello stand societario di Derthona Basket e Gestione Cittadella nel foyer dell’impianto torinese.

ATTIVITA’

Gli appassionati potranno visitare la “casa itinerante” del club tortonese durante i cinque giorni dell’evento, da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Diverse le attività che animeranno lo stand, a partire dalla presenza dello store del merchandising ufficiale dove si potrà acquistare, tra i vari capi d’abbigliamento, la t-shirt celebrativa della Coppa Italia “Two Teams, One Heart”, al costo di 20€. Un angolo dedicato alla “photo opportunity” darà la possibilità di ricevere in maniera istantanea una foto-ricordo della propria presenza allo stand, impreziosito di giorno in giorno dalla presenza di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Dentro lo stand troverà posto un corner di Costa Crociere, dove ricevere tutte le informazioni sul Summer Camp 2025, lo speciale camp in crociera che il Derthona Basket organizzerà per la terza estate consecutiva e che verrà svelato nel dettaglio proprio in occasione delle Finali.

ORARI

Lo stand aprirà tutti i giorni dalle ore 15:30 fino al termine della partita serale, ad eccezione della giornata conclusiva di domenica in cui l’apertura sarà anticipata alle ore 10 per la disputa della finale femminile, con chiusura prevista dopo l'ultimo atto della Coppa Italia maschile, la finale in programma alle 17:15.