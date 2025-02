Hitball: i risultati della quattordicesima giornata

SERIE A1

Partiamo dalla regina delle categorie, dove il Piccolo Club archivia la pratica RDJ senza troppi affanni e consolida il podio. 102-128 il risultato finale con il solito duo Basso (44) e Salvaggio (37) a fare la voce grossa in zona punti. Vista la mancanza di ricambi in panchina, l’esperto team sceglie di creare un vantaggio nei 15’ iniziali e il +17 del primo tempo viene amministrato nel secondo tempo e ulteriormente aumentato nel terzo. Per gli RDJ, fanalino di coda, Agnello (33) e Dolfin (27) non sono sufficienti a contrastare la furia dei campioni in carica e attendono il prossimo match, contro gli Sporting Team, per inseguire la zona play-out.

Tonfo dei Lab To Hit contro la coinquilina al quinto posto Sunknights: grazie al risultato 83-93, Violetto e compagni superano i rivali in classifica, mettendo in cassaforte l’accesso ai play-off scudetto. Ottima prova corale con Casali top scorer (26) e altri 4 compagni in doppia cifra. I Lab questa volta non riescono a consolidare il vantaggio di 8 punti accumulato nel primo tempo e subiscono una sanguinosa rimonta nei 15’ finali.

Partita fondamentale in chiave salvezza quella vinta da Sporting Team nella trasferta ligure contro Genova Hit Ball col risultato finale 75-77. Partita interessante in cui i torinesi partono fortissimo (19-40) ma subiscono l’inesorabile rimonta di Genova che si aggiudica tutti gli altri tempi. Vittoria portata a casa grazie a un tiro da 3, l’unico punto messo a referto nei 7 minuti e mezzo finali, che permette a Giambanco e compagni di tirare un grosso respiro di sollievo. Come sempre Fagherazzi (30) e Garrone (38) emergono rispetto ai compagni, tra i quali si distinguono Ravera (17) per i liguri e Di Natale (14) per i torinesi. Sconfitta che infrange forse definitivamente le speranze di tranquilla salvezza per Genova, che ora dovrà guardarsi possibili rimonte RDJ e fuga dei Pazzeschi.

SERIE A2

In cadetteria, prosegue la cavalcata dei Pellegrini Venaria verso la promozione in A1. A farne le spese questa volta sono gli All Blacks (69-77). Partita in bilico fino all’inizio del terzo tempo, dove i ragazzi della reggia iniziano a costruire un piccolo ma solido vantaggio, che viene ulteriormente incrementato sul finale. Nonostante un cambio in più a disposizione per coach D’Oria, la squadra perde compattezza difensiva e soccombe alle bombe di Mocciaro (24 punti) e ai colpi di Barone (21).

I torinesi, stanno attraversando una crisi certificata dalla sconfitta nella stessa settimana contro Citmabun (88-74). Sicuramente servirà trovare punti di riferimento affidabili, pur continando a sfruttare un mix di soluzioni offensive molto variegato. Per rimettersi in carreggiata e non gettare alle ortiche una stagione partita con ben altre prospettive, servirà trovare maggiore coesione ed evitare i black out come quello occorso nei tempi finali di entrambe le partite.

Discorso diametralmente opposto per i Cit che, dopo la sconfitta con i Black Knights, sembrano aver ritrovato maggiore coesione una solidità mentale in grado di riaprire la partita per il podio.

Il calendario, pur essendo proibitivo, lascia il destino nelle mani dell’esperto Zanetti e compagni.

Nelle retrovie partite emozionanti per Guardians Chivasso. Prima soccombono contro i Torino Warriors (94-93 al cardiopalma) e poi battono di misura gli Hit Bulls (77-80). In virtù di questi risultati, la battaglia per non retrocedere rimane apertissima e probabilmente incerta fino al 18/03, quando Torino Warriors e Hit Bulls si scontreranno nel match decisivo.

Al momento piccolo vantaggio per i Warriors (6 punti in classifica come i Guardians, ma scontri diretti a favore). Tuttavia, avendo perso l’andata contro gli Hit Bulls, al netto di vittorie contro squadre più attrezzate difficilmente pronosticabili, i guerrieri dovranno battere gli avversari per evitare la classifica avulsa. La situazione attuale infatti vede i Warriors a +2 punti, Hit bulls a - 2 e Guardians a 0. Ai ragazzi di coach Rolando serve una vittoria con tre hit di scarto per centrare una complicatissima salvezza. I Warriors potrebbero salvarsi anche grazie a una sconfitta di misura ma, con 7 partite da giocare, è ancora troppo presto per fare calcoli.

SERIE B1

Nella terza categoria, le posizioni iniziano a cristallizzarsi, anche in virtù di alcuni scontri diretti. Si parte con Decepticon vs Hammers (83-86) e Nomadi Venaria vs Skunk Milano (77-119) due risultati che consentono alle due vincenti di evitare un’esclusione matematica dalla rincorsa al terzo posto. In virtù del maggior numero di partite da disputare, le compagini possono infatti sperare di riacciuffare i BioGhetTyson sul gradino più basso del podio, sfruttando gli scontri diretti nelle prossime settimane.

Venaria resiste solo un tempo alla carica dei meneghini, che maturano la vittoria nel secondo tempo (62 punti in 15’, oltre 4 punti di media al minuto) e gestiscono il vantaggio di 40 punti fino alla fine del match.

Più combattuta la sfida tra le due squadre più esperte della categoria. La partenza migliore di Armanno e compagni si rivela un fuoco di paglia. Nel secondo tempo gli Hammers rimontano 5 punti e si portano sul +14. Terzo tempo in bilico sembra garantire una facile vittoria per Marino e compagni, ma nel quarto tempo i Decepticon suonano la carica e acciuffano gli avversari. 86 pari e Over Time.

A spuntarla sono gli Hammers dopo numerosi botta e risposta. Eroe di giornata Gabriele Salerno, la cui tripla garantisce 2 punti in classifica contro la diretta rivale e il sorpasso in classifica di corto muso (20 punti contro 19).

Le posizioni centrali della classifica sono tuttavia ancora in discussione, anche grazie alla lenta ma inesorabile rimonta di Milano, che continua a fare strage contro le ultime della classe. Dopo Venaria, i meneghini strapazzano anche gli Sporting Team Furious (63-125) questa volta mettendo le cose in chiaro sin dal primo tempo (18-51). Se nel match contro Venaria la copertina va a Tomasina (32 punti), contro i torinesi a guadagnarsi la palma di top scorer è Natino (34).

Vittoria larga anche per gli Hocheti Pokety vs Hitbusters (112-81). I ragazzi di coach Zanetti consolidano il secondo posto in classifica, dimostrandosi spietati. Dopo un primo tempo in parità, gli Hocheti mettono la freccia nel secondo parziale (+21) e negli ultimi 15’ (ulteriori +10). Prova come al solito collettiva con 6 giocatori su 7 in doppia cifra. Nei Busters si distinguono Gasbarroni (29) e Mercurio (18)

A tallonare (e gufare, senza successo) gli Hocheti, al terzo posto troviamo i Bioghettyson. Nelle due partite contro Nomadi Venaria (88-52) e Dracarys Chivasso (66-83) i ragazzi di coach Leonardi rispettano i pronostici e fanno il loro dovere chiudendo la porta con due prove difensive da urlo. A Chivasso Mihei (28) e Travaglini (20) rispondono a un primo tempo straripante di Marino (29) e compagni (27-18). Nel secondo parziale, la difesa viene registrata e l’attacco trova continuità portando a casa un (16-41). Nel terzo tempo il vantaggio aumenta, rendendo vano il timido tentativo di rimonta finale dei gialloneri.

Contro i Nomadi, la partita scorre senza intoppi dall’inizio fino alla fine, con un secondo tempo molto solido in difesa (20-7) e prima e terza frazione da 34 punti. Prova d’orgoglio per Zezza (25 punti) migliore dei suoi, ma ancora troppe lacune difensive e tiratori troppo acerbi per provare a mantenere la categoria. Nei BioGhetTyson, Travaglini (21) e Barrasso (16) portano fieno in cascina per sferrare l’attacco alle zone alte della classifica marcatori.

SERIE B2

Nella quarta categoria, non mancano le sorprese. Gli Homeless fanno lo sgambetto alla capolista Monstars (84-67) mentre i Delirium Consulum frenano i Meatballs (64-60) in una partita tiratissima dall’inizio alla fine e rilanciano le proprie quotazioni per la conquista del podio grazie a una splendida prova corale. I Meatballs sprofondano momentaneamente in coda al gruppo ma, in virtù delle tante partite da recuperare, possono continuare a inseguire la promozione.

La frenata dei Monstars invece arriva solo nel terzo tempo. Il crollo mentale favorisce Rendine e Merlo (entrambi a 35 punti) che monopolizzano il gioco ma garantiscono agli Homeless una preziosissima vittoria in chiave salvezza. In chiave classifica marcatori, la corsa per la vetta sembra essere diventata una sfida proprio tra compagni di squadra. Al netto del trionfo personale, servirà fare squadra. Per togliersi dal pantano servirà infatti sorprendere nuovamente qualche avversaria, a partire dai Delirium nel prossimo match.

Ad approfittarne sono gli Atletico Boomer che regolano fuori casa i Together Hit (68-72) grazie a un buon secondo tempo (17-26) e un’ottima risposta al tentativo di rimonta di Cissello (21) e compagni. Martinelli (22) porta a casa lo scettro di migliore marcatore, ma ottima prova anche per Incorvaia (15).

Classifica ancora cortissima e risultati incerti non consentono di fare troppi pronostici, ma indubbiamente a rischiare maggiormente i play-out, rimangono i Together Hit e gli Homeless a cui rimangono poche partite per portare a casa abbastanza punti utili in chiave salvezza. Per la vittoria finale la corsa sembra essere a due tra Monstars e Iron Lion Tyson con Meatballs, Boomers e Delirium a contendersi il terzo posto o, quanto meno, tenersi a debita distanza dalla zona rossa.