La Bertram torna sul palco della Final Eight

Per la Bertram Derthona Tortona è giunto il momento di fare la sua riapparizione alla Frecciarossa Final Eight . Dopo l’assenza dello scorso anno la squadra bianconera è pronta a rituffarsi nella terza avventura della sua storia nella Coppa Italia del massimo campionato, arrivata all’edizione numero 49, competizione in cui Tortona vanta già una finale per il titolo persa contro l'Olimpia Milano nella sua prima annata da matricola assoluta, più la semifinale della stagione dopo. Il debutto all’ Inalpi Arena di Torino è per domani alle ore 18 per il quarto di finale contro la Germani Brescia , sfida di apertura della kermesse tra la testa di serie numero 8 e la numero 1 della griglia, le posizioni che tortonesi e bresciani hanno avuto al termine del girone d’andata che ha disegnato il quadro delle qualificate. In palio c’è la semifinale di sabato alle ore 18 contro la vincente dell’altro quarto di finale di questa parte di tabellone, Virtus Segafredo Bologna contro EA7 Emporio Armani Milano, in scena sempre domani alle ore 20:45.

PRECEDENTI

Tortona e Brescia si troveranno di fronte per la terza volta in stagione. Nelle precedenti due di campionato si sono scambiate lo sgarbo di andare a vincere l’una in casa dell’altra, a metà novembre i lombardi di coach Peppe Poeta a Casale (78-85) e meno di un mese fa i piemontesi a Brescia, con il successo al supplementare per 106-98 degli uomini di Walter De Raffaele dopo una grande rimonta che ha visto protagonisti a livello realizzativo Baldasso con 24 punti in 25 minuti e Gorham (21 punti), autore della tripla che ha portato la sfida all’overtime. Quella è stata anche l’ultima vittoria per la Bertram, alle prese con una striscia di 5 sconfitte tra Serie A e Champions League e senza più la possibilità di poter contare, come ampiamente noto, su Arturs Strautins. La Germani, invece, viene da due vittorie nelle ultime tre, comprensiva del 93-90 di domenica scorsa in casa contro Trieste che l’ha mantenuta al secondo posto della classifica a quota 28 punti, 8 in più rispetto all’ottava piazza dei Leoni bianconeri.

UN TORINESE A TORINO

Sarà una giornata particolare per Tommaso Baldasso. La guardia del Derthona a Torino è nato e cresciuto e ci torna per un evento importante. Il tutto all’indomani della notizia di un altro suo ritorno, quello in nazionale, con la convocazione nella lista dei 20 per la prossima finestra delle qualificazioni ad Eurobasket 2025, insieme al compagno di squadra e capitano bianconero Luca Severini.

DOVE VEDERLA IN TV

Come tutte le 7 partite della Final Eight, la sfida sarà trasmessa in diretta su DMAX, Eurosport 1 e DAZN.

DICHIARAZIONI

«La squadra non arriva certamente da un buon momento, anzi da un momento difficile, da tre sconfitte di campionato, quindi non è il periodo migliore per noi», è il commento della vigilia di coach De Raffaele. «Però, di contro, questa può essere una grande occasione di riscatto perché la Coppa Italia è un avvenimento che fa storia a sé, sono quattro giorni pazzi dove può succedere qualsiasi cosa. Essere alla Final Eight è una soddisfazione, non bisogna scordarsi che siamo tra le otto che ci partecipano, non tra le altre otto che non ci partecipano, e cercheremo di sfruttare questa opportunità, che ci siamo creati, con l’intento di invertire la rotta e fare qualcosa di importante. Affrontiamo di nuovo Brescia, affrontata pochissime settimane fa, dopo i due scontri diretti stagionali c’è molta conoscenza reciproca, anche se credo che sarà una gara diversa dalle precedenti due. Loro sono una grande squadra, stanno facendo benissimo, sarebbe facile dire che Della Valle e Bilan sono i due punti forti ma in realtà è un complesso di squadra che funziona molto bene, con gerarchie ben definite. Quindi sarà importante limitarla nella sua totalità, cercando soprattutto di impattare a livello fisico perché giocano molto duro e con grande presenza a rimbalzo».