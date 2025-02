La Bertram rimonta e ci crede, ma il finale premia Brescia: la Final Eight finisce ai quarti

Contro la Germani Brescia, testa di serie numero uno del torneo, alla squadra bianconera non basta l’ottimo ritorno in partita nella ripresa dopo un primo tempo che aveva visto fuggire i lombardi fino ad un massimo di +14 e nemmeno presentarsi in vantaggio e con l’inerzia girata a proprio favore all’alba dei cinque minuti finali. Ancora avanti di due punti a poco più di un minuto e mezzo dal termine, Tortona paga il successivo parziale di 7-0 marchiato a fuoco da Burnell e Ivanovic e dice addio alla Coppa perdendo per 86-79 il quarto di finale che ha aperto la kermesse dell’Inalpi Arena di Torino.

L’avanzamento di Candi nel ruolo di playmaker titolare porta effetti benefici alla partenza del match dei Leoni, i suoi 4 punti immediati conditi da un recupero difensivo e un assist consentono, in accoppiata con i canestri di Weems, di far raggiungere una veloce doppia cifra di vantaggio, 3-13 in nemmeno 4’. Biligha chiude la via del ferro ai bresciani con 3 stoppate, la Germani non si deprime e trascinata dai punti di Della Valle (11 nel primo quarto) non solo riduce il gap ma opera anche il sorpasso prima ancora che arrivi la fine del periodo (22-21). Il secondo quarto è quasi tutto di marca lombarda, Rivers, Ndour e Burnell bucano la difesa sotto la regia di Ivanovic e si materializza un 12-0 di parziale che lancia in fuga Brescia (37-23 al 16’). La tripla di Baldasso sul suono della sirena fa chiudere con maggior ottimismo il primo tempo, all’intervallo lungo è 42-33 Brescia.

Ad inizio ripresa sale di nuovo in cattedra Candi (3/3 da tre, 5 assist, il migliore di squadra per valutazione con 16 in 18’), due triple sue e di Gorham iniziano a cambiare l’indirizzo della sfida per Tortona, che trova anche i primi squilli da Kuhse per andare allo sprint dei dieci minuti conclusivi sotto appena di 2 lunghezze, 62-60. Il quarto periodo illude la Bertram, Weems trova il canestro del pareggio a quota 62 e Baldasso l’esalta ancora di più con due bombe da urlo per certificare che Tortona c’è eccome, 64-68 al 33’. Sono Ivanovic e Burnell a ridare la scossa a Brescia (73 pari con la tripla dell’americano a -2’30”), Gorham fa rimettere il muso avanti con un semigancio di potenza per il 75-77 a -1’35”. E’ l’ultimo momento di gioia, la tripla di Burnell, l’errore dall’arco di Kuhse dall’altra parte e il jolly da lontanissimo sulla sirena da parte di Ivanovic ridanno il pallino a Brescia, 81-77 a -42”. Sulla stoppata di Burnell sul tentativo di Gorham, con il successivo fallo sfruttato con due liberi a segno dallo stesso Burnell, si chiude a 34 secondi dal termine la voglia di Tortona di chiudere il periodo negativo.

DICHIARAZIONI «Complimenti ai miei giocatori, hanno giocato una gara di altissimo livello contro una grande squadra che con il suo talento alla fine è riuscita a portarsi la vittoria a casa», le parole a fine gare di coach De Raffaele. «Siamo in un momento di difficoltà tecnica ma la squadra ha trovato risorse da giocatori che di solito non sono protagonisti e, soprattutto, dopo l’ultima partita con Bologna non era facile. Il gruppo ha dimostrato di essere molto unito. Potevamo vincerla noi ma ancora una volta c’è sfuggita, per piccoli errori in fase difensiva. Purtroppo non abbiamo una leadership riconosciuta e questo diventa un problema importante nei finali punto a punto. Non posso comunque nascondere il mio dubitare sulla valutazione di alcune situazioni, in una gara da dentro o fuori ogni fischio conta, mi ripropongo di riguardare la partita perché non vogliono parlare a vanvera, ma i protagonisti devono essere sempre i giocatori. Non c’è nessun desiderio di piangere, ma alcune valutazioni voglio rivederle per bene. Da questa sfida – conclude – mi prendo il grande temperamento della squadra, la capacità di giocare con quintetti diversi, il protagonismo del gruppo degli italiani. Restiamo ancora protagonisti in campionato e Champions League, ma questo non rende inferiore la delusione».

Germani Brescia 86

Bertram Derthona Tortona 79

Parziali (24-21, 42-33, 62-60)

Brescia: Bilan 8, Ferrero ne, Dowe 4, Della Valle 20, Ndour 7, Burnell 17, Tonelli ne, Ivanovic 20, Mobio 2, Rivers 5, Cournooh 3, Pollini ne. All. Poeta

Tortona: Zerini, Vital 17, Kuhse 10, Gorham 12, Candi 13, Farias ne, Denegri, Baldasso 11, Kamagate, Biligha 4, Severini, Weems 12. All. De Raffaele.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Paternicò di Piazza Armerina (EN), Valleriani di Ferentino (FR).