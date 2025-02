Hitball: i risultati della quindicesima giornata e del Torneo Open

SERIE A1

Nella classe regina, gli Evolution impongono la legge della giungla sui Pazzeschi con un netto 124-75. Nel solo secondo tempo Biglino e compagni mettono a referto 62 punti, scavando un divario incolmabile. Vittoria che mantiene i neroverdi in testa al campionato per differenza reti rispetto ai Red Devils, vittoriosi sui Sotomayor (106-116) in un match sempre in favore dei ragazzi di coach Catellani fatta eccezione per il quarto tempo. Nei 7’30” finali i Soto si rifanno sotto dimezzando lo svantaggio grazie a una prestazione formidabile di Veiluva (30) e De Salvo (34). Nei Red, 6 su 7 in doppia cifra, su cui spicca Simini (28).

Scontro a distanza quindi tra le prime della classe, che rimarrà tale fino all’ultima di campionato, quando il calendario porterà gli Evo nella tana del lupo.

Dalla testa, passiamo adesso alla coda, dove lo scontro diretto tra Rdj e Sporting Team (115-114) riporta l’equilibrio nelle ultime tre posizioni.

La vittoria di misura di Agnello (44) e compagni su un comunque notevole Garrone (60) consente infatti agli RDJ di agganciare i Pazzeschi e Genova a quota 6. Vittoria in rimonta completata nel quarto tempo sfidando gli avversari sul loro punto di forza. Gli RDJ si impongono infatti grazie a un coraggioso quanto efficace gioco da 3. Ben 19 triple a referto contro le 14 degli avversari e sconfitta sanguinosa per gli Sporting in chiave play-off. Il calendario infatti si fa sempre più duro, avendo esaurito gli scontri contro le inseguitrici. Servirà quindi ribaltare qualche pronostico per estromettere dalla corsa scudetto almeno una tra Lab to Hit, Sotomayor e Sunknights.

In contemporanea, Genova Hit Ball fallisce per pochi punti lo sgambetto ai campioni in carica del Piccolo Club. I torinesi spezzano l’equilibrio solo nel secondo tempo, portandosi a +16; i liguri non ci stanno e reagiscono con orgoglio accarezzando l’idea di una rimonta che avrebbe dato punti pesantissimi in chiave salvezza. Il risultato finale 88-92 dimostra comunque il grande valore di una squadra che ancora una volta conferma di meritare un posto in questa categoria. Top scorer, manco a dirlo, Fagherazzi (35) per Genova e Salvaggio (44) per il Piccolo.

SERIE A2

In cadetteria si parte con il derby Sinombre tra le due squadre allenate da D’Oria: All Blacks e Black Knights. Partita sulla carta equilibrata, ma i BK, nonostante la mancanza di una guida, vincono nel primo tempo e tengono a debita distanza gli avversari per il resto della partita, strappando un sensazionale 74-54, grazie a un’ottima prestazione difensiva.

Gli All Blacks provano a penetrare la difesa avversaria tirando da 3, ma non riescono mai davvero a mettere in discussione l'esito del match.

Gli Skoppiati scendono in campo alla Frassati contro i Torino Warriors.

Guardando la classifica il risultato sembra scontato, ma alla mezz'ora di gioco i Warriors sono in vantaggio di 1. Nel terzo tempo, i gialloblu targati Polaris impongono la propria superiorità atletica e portano a casa la vittoria (78-94).

Settimana di “straordinari” per gli Skoppiati, che dopo i Warriors, incontrano gli Hit Bulls, partner d'allenamento, e squadra affamata di punti salvezza.

Nonostante il divario tra le due squadre sia importante, gli Hit Bulls, nonostante l’assenza di coach Rolando, riescono a tenersi a -10 fino alla fine del secondo tempo. Nel terzo e quarto tempo la squadra allenata da coach Zanetti mette la quinta e archivia la pratica con un perentorio 77-101.

Prosegue la rimonta alla zona podio dei Citmabun. Nel match casalingo contro i Guardians Chivasso, impongono un ritmo importante sin dal primo tempo, portato a casa con uno scarto di 19 pt. Negli altri due tempi i Guardians reagiscono combattendo ad armi pari ma senza mai riuscire a imporsi sui Cit, che portano a casa 3 punti con esperienza (108-94).

SERIE B1

Nella terza categoria, dove il titolo sembra essere saldamente in mano ai Trefferspan, impazza la battaglia per il podio. Nella battaglia per i residui posti del podio, al momento in vantaggio troviamo BioGheTyson al terzo posto e Hocheti Pokety al secondo.

Il primo match vede i Bioghettyson contrapposti ai Decepticon, una partita da vincere a tutti i costi per sperare di riacciuffare gli Hocheti e per mettere in ghiaccio la zona promozione. I ragazzi di coach Leonardi partono forte, ma subiscono una rimonta nel secondo tempo che riporta il match in equilibrio sul 41-40. Nei 15’ minuti finali la maggiore voglia di prevalere emerge con una furia dirompente. La difesa e il muro abbassano la saracinesca bloccando Armanno, capitano e attuale capocannoniere di B1. Dopo un terzo tempo da 21-4 i Decepticon staccano la spina consegnando definitivamente agli avversari. Il 19-0 nei 7’30” finali rappresenta un rarissimo caso di clean sheet, che fissa il punteggio finale sull’81-44.

Vittoria altrettanto roboante quella degli Hocheti Pokety contro gli Sporting Team Furious. Il 104-69 conferma la fame di vittoria e la crescita di un gruppo giovane ma sempre più collaudato. La costanza in attacco sulle tre frazioni, tutte chiuse con almeno 30 punti a referto, e la doppia cifra raggiunta da tutti e 7 i giocatori la dice lunga sulla chimica del gruppo sapientemente guidato da coach Zanetti. Il secondo posto rimane dunque saldamente nelle mani degli Hocheti, che dovranno dare fondo a tutte le proprie risorse per evitare scivoloni contro Hammers, Decepticon e Milano, ma soprattutto per provare a riaprire la partita per il primo posto nello scontro diretto contro i Trefferspan.

Nell’ultimo match della settimana, i Dracarys Chivasso affrontano gli Hitbusters, in un match che rappresenta l’ultima chiamata per i torinesi, invischiati nella lotta per non retrocedere. La sconfitta per 77-71 nella trasferta di Verolengo, seppur dimostrando la crescita del gruppo, allontana la zona salvezza, occupata proprio dai Dracarys a 12 punti di distanza. Coach Coletta dovrà adesso lavorare sulla testa del team per prepararlo ai play-out, potendo comunque contare sui nuovi innesti, Ossai e Gasbarroni, ormai sempre più protagonisti e centrali nel progetto.

SERIE B2

Dopo le sorprese della quattordicesima settimana, i tre match in programma tornano a ristabilire le gerarchie grazie alle vittorie di Monstars e Iron Lion Tyson e alla sconfitta dei Delirium. I Together Hit non riescono a sorprendere i Monstars nonostante una gara generosa iniziata in salita e rimessa lentamente in piedi nel corso del match, finito nel modo più adrenalinico possibile 68-71 all’over time. I Together si aggrappano al bomber Crovagna (32) che trascina i suoi fino al pareggio. Nell’over-time hanno la meglio i Monstars, con la tripla di Davide Cena, che garantiscono 2 punti in classifica utili a conservare il vantaggio sulle inseguitrici. I Together, di contro, falliscono l’aggancio agli Atletico Boomers e si vedono superati dagli Homeless, vittoriosi sui Delirium Consulum con un'ottima prestazione e una prima mezz’ora senza sbavature. Nel resto del match gli Homeless si limitano a controllare, chiudendo il match sull’82-74 grazie al solito duo Merlo (25), Rendine (34) e l’ottima Pasino. I suoi 14 punti la riportano in vetta alla classifica marcatrici, superando momentaneamente la propria compagna di squadra, Bressello. Entrambe non possono comunque dormire sonni tranquilli, avendo i Meatballs 3 partite in più nelle quali la giovanissima Portarulo potrà inseguire il successo personale.

A chiudere la giornata, gli Iron Lion Tyson regolano i Padawan con un 91-52 senza appello, con tutti e 4 i tempi chiusi in vantaggio. Ottima prova per tutta la squadra ma menzione speciale per l’esordiente John Gonzalo Robles Zavaleta (25 punti e personal best). La rincorsa alle zone alte della classifica prosegue senza intoppi e potrà concretizzarsi nel match contro gli Atletico Boomers. In caso di vittoria, sarà podio in solitaria.

Continua la striscia negativa dei Padawan, ancora in cerca dei primi punti stagionali per rialzare il morale e guadagnare fiducia in vista del prossimo anno. Nonostante la buona prova offensiva di De Vaire (21), la squadra non ha ancora individuato altri punti fermi a livello offensivo, pagando l’inesperienza della rosa. Le ultime due partite dell’anno contro Boomers e Meatballs sono indubbiamente proibitive, essendo gli avversari in piena corsa per la zona promozione, ma i Padawan potrebbero far leva proprio su una maggiore spensieratezza per ritagliarsi il ruolo di mina vagante.

PLV HITBALL - TORNEO OPEN

Terza giornata fase a gironi. Domenica 2 febbraio, presso la palestra Frassati di Torino, si è conclusa la terza tappa del torneo Open.

A movimentare la giornata, le 6 squadre dei gironi A e B, che hanno disputato le gare di ritorno a conclusione della prima fase di questa manifestazione. 6 match decisivi per stabilire le gerarchie che daranno vita ai raggruppamenti che si giocheranno questo 16 febbraio le posizioni finali.

Nel girone A, Purple Hit Orbassano confermano le due nette vittorie dell’andata imponendosi nuovamente su Kebabbhit e Dunamis.

La seconda piazza se la aggiudicano i Kebbabhit, battendo le Dunamis in un match sofferto. La compagine formatasi presso il Liceo Cottini, arriva alla frazione finale con 11 punti di svantaggio, ma offre una prestazione da urlo, sfiorando una bellissima rimonta. Il punteggio finale 37-33 premia la squadra Sinombre, ma conferma i cottiniani in lizza per portare a casa i primi punti nella fase finale del Torneo.

Nel girone B, dopo il colpo gobbo subito dallo Spartak nella gara di andata, i Driphit lasciano perdere tutti i fronzoli e affermano la propria leadership con una prestazione che lascia pochi dubbi sul valore del team. Contro i Goliath, fanalino di coda, il team dell’ASD Polaris mette a referto la prima tripla del torneo vincendo per 117-46.

Nella rivincita contro lo Spartak, la squadra di coach Biglino vince il primo tempo per 37-9 incanalando nei migliori dei modi la partita. Decisamente più equilibrati gli altri due tempi, che inchiodano gli “spartani” sull’82-54 finale.

Domenica 16 febbraio la seconda edizione del Torneo Open giungerà alla conclusione con la fase finale. La formula suddivide le 9 squadre in tre raggruppamenti, stabiliti in base alle posizioni appena guadagnate. Il primo gruppo assegnerà le prime tre posizioni; il secondo gruppo determinerà 4°, 5° e 6° posto mentre il terzo gruppo assegnerà le ultime tre posizioni.

Nel gruppo che determinerà il podio troviamo la campionessa in carica Asti KT, Purple Hit Orbassano e Driphit.

Gli astigiani rimangono i grandi favoriti per la vittoria grazie alla loro grande esperienza e nonostante lo scivolone contro i Valhalla.

I Purple Hit si presentano ai nastri di partenza come unico team ad aver concluso la prima fase a punteggio pieno e con tanta voglia di migliorarsi dopo il quinto posto nel Torneo Open 23/24 e la successiva vittoria del Torneo Silver.

Infine i Driphit, tra le più giovani e interessanti realtà, portano in dote un singolare primato: sono infatti l’unica compagine ad aver sfondato la barriera dei 100 punti a referto in un’unica partita, nella fase a gironi, a dimostrazione della grande fame di vittoria.

Nel gruppo che si giocherà le posizioni che vanno dal quarto al sesto posto, con la medaglia di legno che vale anche l’accesso al girone Gold del prossimo Torneo Start, troviamo fra le favorite Valhalla e Spartak, entrambe seconde solo a causa di una peggiore differenza reti negli scontri diretti; e l’outsider Kebbabheat.

Il terzo raggruppamento che deciderà le ultime tre posizioni, e che comprende le squadre Dunamis, Giasthit e Goliath, desta molta curiosità degli addetti ai lavori, mettendo finalmente a confronto le squadre più acerbe ma anche quelle con i maggiori ampi margini di miglioramento e con maggiore tasso di crescita da un match al successivo.

Per sapere come andrà a finire questo Torneo Open 2025 l’appuntamento è domenica 16 febbraio, alla palestra Frassati di Torino, dalle ore 10.