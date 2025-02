MTS Santena: evento speciale con coach Daniele Santarelli

Il mondo della pallavolo si prepara a un appuntamento esclusivo: domenica 2 marzo , il PalaSER di Santena (TO) ospiterà un evento speciale con Daniele Santarelli , Coach della nazionale turca di volley e uno dei protagonisti assoluti della scena internazionale. Una giornata interamente dedicata alla leadership femminile, alla crescita personale e, naturalmente, alla passione per la pallavolo.

Daniele Santarelli è uno degli allenatori più vincenti della pallavolo femminile mondiale. Attuale coach della nazionale turca di volley e neo vincitore della sua sesta Coppa Italia consecutiva, in passato ha guidato la nazionale italiana, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali.

L’evento, organizzato da MTS Santena in collaborazione con Matteo Scotti (Società Polisportiva Dubai) e Club76 e con il supporto di Tecnicaer, offre un’opportunità imperdibile per atleti, appassionati e professionisti del settore. La giornata sarà suddivisa in due momenti distinti, per rispondere sia all’interesse verso la crescita personale che alla voglia di vivere il campo in prima persona.

L’evento sarà suddiviso in due momenti principali: uno dedicato al talk, l’altro a una sessione pratica di allenamento per la Under 18 MTS Tecnicaer Santena.

Dalle 10:00 alle 12:30, verrà dato spazio al racconto e all’esperienza del Coach, che parlerà del ruolo dello sport nella crescita personale e professionale delle atlete. Un’occasione preziosa per approfondire il valore della leadership femminile nel volley e non solo. Nel pomeriggio, invece, ci si sposterà sul campo con la Sessione di Allenamento, in programma dalle 15:00 alle 18:00. Santarelli guiderà un allenamento tecnico esclusivo con la squadra Under18, mostrando dal vivo strategie, metodi e tecniche utilizzati per la crescita delle giovani atlete. Un’opportunità unica per osservare da vicino il lavoro di un coach di livello mondiale.

Per chi desidera vivere l’esperienza completa, c’è la possibilità di partecipare all’intera giornata, dalle 10:00 alle 18:00. Questo pacchetto include sia il talk mattutino che l’allenamento pomeridiano, oltre a una pausa con pranzo al sacco riservata ai partecipanti.

Inoltre, per i più giovani, è previsto uno sconto speciale del 30% per gli Under14 su tutte le tipologie di biglietto.

Il programma completo e i biglietti sono disponibili a questo link.