Beinaschese Basket: un evento indimenticabile al Palabeinasco

Mercoledì 29 gennaio , alle ore 18.15 , il Palabeinasco ha ospitato un evento straordinario: la prima amichevole per i ragazzi dell' Under 14 didattica . Questo progetto, avviato lo scorso ottobre, è stato fortemente voluto dalla società del Presidente Mauro Peretti e del General Manager Alberto Costa e dal Responsabile Minibasket Roberto Sivolella . Ha visto l'arrivo in palestra di numerosi ragazzi ucraini , di età compresa tra i 10 e i 14 anni, provenienti dalla cooperativa " L'Angolo ", che si sono uniti ai nostri atleti del 2011.

La partita amichevole contro gli Esordienti si è rivelata un confronto avvincente e combattuto, regalando grandi soddisfazioni a entrambi i coach. Per molti dei ragazzi in campo, si trattava della prima esperienza in una partita, rendendo l'atmosfera ancora più carica di emozione.

Il palazzetto, caratterizzato da un clima di amicizia e integrazione, ha acquisito un'atmosfera ancor più speciale grazie alla presenza di un pubblico numeroso e caloroso. Questo evento ha dimostrato in modo tangibile come lo sport possa unire le persone, al di là di nazionalità, lingue parlate o esperienze passate. È stata un'ora e mezza di pura spensieratezza, in cui tutti si sono ritrovati uniti dall'amore per il basket e da un valore universale: l'umanità.

Al termine della gara, non sono mancati abbracci e sorrisi, seguiti da una foto di gruppo che ha catturato l'emozione di un momento indimenticabile, sia per i partecipanti che per gli organizzatori. Questa è stata una piccola ma significativa pagina di sport scritta a Beinasco, che speriamo rimanga nel cuore di tutti per molti anni a venire.