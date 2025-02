Il prepartita Umana Reyer Venezia-Autosped BCC Derthona

Poco più di 24 ore a un nuovo, prestigioso, appuntamento con la storia per l’Autosped BCC Derthona, che debutterà alla Final Four di Coppa Italia alle ore 18 di domani contro le campionesse d’Italia dell’Umana Reyer Venezia. La partita tra queste due formazioni inaugurerà il lato femminile della kermesse di Torino, ospitata dalla meravigliosa cornice dell’Inalpi Arena. L’Umana Reyer Venezia ricorre nei momenti storici vissuti in questa prima stagione in Serie A1 dalle Giraffe: le orogranata erano state le avversarie del BCC anche nell’Opening Day di Genova di fine settembre. Quattro mesi e mezzo dopo le due squadre – insieme a Sassari le uniche a vantare entrambe le formazioni (maschile e femminile) nella massima serie – si trovano nuovamente di fronte in un incontro che mette in palio la finale di Coppa Italia. Si tratta del primo confronto in una gara a eliminazione diretta nella storia tra Autosped BCC Derthona e Umana Reyer Venezia.

La formazione allenata da Cutugno arriva a questo storico appuntamento forte della vittoria contro la Dinamo Sassari prima della pausa Nazionali, mentre l’Umana Reyer, dal canto suo, ha subìto solo una battuta d’arresto sino a questo momento sul suolo italiano, contro Campobasso nell’ultima giornata del girone di andata della stagione regolare.

A presentare il debutto alla Final Four che attende il BCC è stato, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Con grande impegno e passione, superando anche i momenti di difficoltà, ci siamo conquistati la possibilità di giocare questa partita. Adesso, conoscendo il valore di Venezia, proveremo a mettere in campo fisicità e concentrazione, e a giocare con entusiasmo ed energia, provando la soddisfazione di competere per la prima volta nella nostra storia in un grande evento come la Final Four di Coppa Italia».

CURIOSITÀ ED EX DELLA GARA – Detto del debutto assoluto in una Final Four di Coppa Italia di A1 per l’Autosped BCC Derthona, la Reyer Venezia ha vinto l’unica Coppa Italia della sua storia nel 2008.

Beatrice Attura, che ha giocato a Venezia dal 2020 al 2022, è una delle tante ex dell’incontro: insieme a lei Caterina Dotto (in Laguna dal 2015 al 2018), Sofia Marangoni (a Venezia dal 2012 al 2014), Francesca Leonardi (dal 2017 al 2021), Francesca Melchiori (attualmente infortunata, che ha giocato in Reyer dal 2012 al 2017) ed Elisa Penna (dal 2012 al 2015 e dal 2019 al 2022).

Alla Inalpi Arena di Torino è presente lo stand di Derthona Basket e Cittadella dello Sport, in cui potere acquistare i capi di abbigliamento societari, tra cui l’esclusiva t-shirt realizzata per l’occasione, e avere informazioni sul camp estivo che verrà realizzato, per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con Costa Crociere.