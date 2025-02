Avigliana Basket passa in trasferta a Vercelli

Successo esterno per le Greens in casa di Pallacanestro Femminile Vercelli, le aviglianesi continuano la loro marcia nelle zone alte del girone Est. La formazione ospite si presenta all'impegno ancora priva di Candela e Caputo per infortunio, oltre a Gorgitano; partenza forte delle giovani padrone di casa che colpiscono dalla distanza nella prima frazione, successivo controparziale delle Greens che allungano sul +7 nel secondo quarto, si va al riposo sul 17-24.