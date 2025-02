BEA Chieri, Radu Draghici è un nuovo giocatore della Prima Squadra

Ala classe 1990, 191 centimetri di altezza, Draghici è un giocatore esperto della categoria, con tutte le caratteristiche per dare un contributo importante alla squadra arancionera da subito. Dopo le giovanili in maglia Don Bosco Crocetta Torino, esordisce con la prima squadra torinese nella stagione 2005-2006. Da lì, inizia una lunga carriera nei campionati senior regionali e interregionali, tra Serie C e Serie B: Torino Basket, Saluzzo, Bra, Alba, Ciriè, Collegno e, più volte, il ritorno in Crocetta. Proprio da capitano dei Salesiani nella scorsa stagione ha affrontato BEA nelle Finali di Serie C, vinte dai torinesi, con Draghici però ai box per un brutto infortunio prima dei play-off.

Ora il ritorno in campo con la maglia Arancione, pronto a dare un contributo importante in campo con la sua classe e tecnica, e fuori con la sua leadership, alla rincorsa chierese verso le posizioni nobili del girone piemontese – lombardo di Serie C.

«Siamo contenti di aver coinvolto Draghici nel nostro Progetto – gli dà il benvenuto il DS Stefano Piccionne – Saprà alzare il livello del nostro gruppo, che sta dimostrando di giornata in giornata di crescere e migliorare, per un finale di stagione in cui vogliamo toglierci diverse soddisfazioni non lasciando nulla di intentato».

Le prime parole di Draghici dopo il suo arrivo a BEA:

«Non vedo l’ora di tornare in campo e mettermi a disposizione della squadra, dopo un infortunio che mi ha tenuto fermo diversi mesi. Il pubblico dei Leopardi è sempre stato tra i più calorosi del campionato e sarà un orgoglio, per me, giocare con la maglia di BEA Chieri».