Basket College Novara: “Sasha” Harbarchuk e “Nico” Pagani per virare ai Playout

Anche in questo caso Novara dimostra di non snaturarsi nella propria “mission” di valorizzazione e formazione dei giovani del vivaio, dal momento che uno dei due nuovi arrivi annunciati non è in realtà che un graditissimo ritorno, quello del 2005 Nicolò Pagani di ritorno al College Novara dopo l’inizio di stagione in B2 a Casale. Pagani ritorna a casa, dove ha disputato i campionati giovanili Under 17 ed Under 19, e soprattutto dopo esser stato premiato tra i Collegiali protagonisti indiscussi, alle Finali Nazionali Under 19 Gold di Cecina con lo storico terzo posto della società novarese e l’inserimento appunto di Nicolò Pagani nel quintetto ideale della manifestazione.

Ma al nome di Nicolò Pagani si affianca un altro nuovo arrivo: “Sasha” Alexander Harbarchuk, Ucraino, classe 1991 guardia ala, con trascorsi in serie A sia in Ucraina che in Polonia dove ha giocato fino all’anno 2019. Su Sasha ha garantito direttamente il connazionale e già novarese Vitaliy Vintonyak: le loro storie personali si assomigliano molto ed entrambi hanno scelto College Novara per costruirsi un percorso di ritorno al basket agonistico. Ultima nota sul nuovo arrivato a Novara dopo un complicato percorso di tesseramento FIBA: Harbarchuk nella sua carriera è stato dichiarato eleggibile al Draft NBA del 2013.

Coach Dario Lo Storto commenta così l’arrivo dei due nuovi Collegiali Novaresi «Sono molto contento e ringrazio la Società per aver aggiunto con Sasha un altro prezioso tassello di grande esperienza a livello europeo, in grado d’assicurare ancora più profondità alle nostre rotazioni. Su Pagani ovviamente ai novaresi non posso aggiungere molto di quanto già non sappiano di lui: Nico è un giocatore che in campo non dimostra la sua giovane età. Ha capacità di lettura e di finalizzazione notevoli. Con i due nuovi innesti chiudiamo il roster, confidando di trovare il prima possibile l’alchimia giusta per toglierci le giuste soddisfazioni nella restante parte di campionato».

Il Presidente Andrea Delconte conclude «in questa stagione così travagliata dagli infortuni, è stato necessario a più riprese intervenire sul mercato, lo abbiamo fatto con grandi sforzi soprattutto con la convinzione delle scelte di rimanere sempre noi stessi e di puntare sui giovani, anche in una categoria così difficile ed impegnativa. Categoria che vogliamo mantenere a favore di tutto il movimento cestistico novarese, che con questo campionato di serie C Unica è tornato finalmente sui radar del basket che conta. Ci auguriamo che con questi due nuovi protagonisti, aumenti ancora di più l’attenzione della città verso il nostro movimento, come d’altronde la crescita costante del pubblico nelle ultime partite casalinghe sta dimostrando, ma soprattutto che la squadra, così attrezzata, possa giocarsi fino all’ultimo tutte le chances utili di salvezza».

Pagani e Harbarchuk sono a disposizione di College Novara già da alcune settimane, terminate le formalità federali, sono entrambi disponibili per il prossimo impegno fissato in trasferta contro i forti varesini di Basket Venegono del 15 febbraio ore 18.00.