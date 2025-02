La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Scandicci

Alle ore 18 di domani, sabato 15 febbraio, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 gioca al Pala Gianni Asti di Torino l’anticipo della decima giornata di ritorno della Seria A1 Tigotà contro la Savino Del Bene Scandicci. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Play.

Spirito e compagne arrivano all’impegno forti dei 5 punti su 6 conquistati con Bergamo e Vallefoglia che hanno consolidato il loro quinto posto, mentre Scandicci nel turno infrasettimanale del 12 febbraio si è ripresa la piazza d’onore dietro Conegliano. Per i rispettivi obiettivi di classifica sono dunque in palio punti importantissimi che a quattro giornate dal termine iniziano a pesare e potranno fare la differenza. Le chieresi cercheranno di non uscire a mani vuote dal confronto con la corazzata toscana, sfruttando il fattore campo come in questa stagione hanno già fatto nella prima giornata con Novara.

Nella gara d’andata Scandicci si è imposta 3-1, centrando l’undicesima vittoria nei tredici precedenti. L’unica ex è Sara Alberti.