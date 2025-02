Novipiù Monferrato Basket: contro Treviglio sarà gara tosta

La squadra di coach Davide Villa è la seconda della classe e verrà a Casale per vendicarsi della sconfitta patita in casa a causa del molto discusso canestro realizzato sulla sirena da Marco Rupil. I brianzoli sono una squadra solida e talentuosa, che stanno rinunciando alla stella di Lionel Abega causa infortunio nonostante nelle ultime uscite sia andato in panchina con il resto della squadra. Nell’ultima settimana è stato ingaggiato di Imola, sponda Andrea Costa, il play Marco Restelli che sarà di fatto il backup di Tommaso Vecchiola (12.7 punti e 5.3 assist di media), giovane regista classe 2004 che si sta attestando tra i migliori nel suo ruolo. All’occorrenza potrà spostarsi anche in guardia, dove partirà in quintetto l’esperto Davide Reati (42% dall’arco), intercambiabile con Dennis Alibegovic (9.5 punti di media), entrambi più ala-piccola che guardia. Nelle rotazioni Matteo Cagliani. Sotto canestro coach Villa può contare sul totem Sandi Marcius, coadiuvato da Giacomo Zanetti in quintetto, e dai subentranti Luca Manenti e Luigi Sergio, altro giocatore di categoria superiore.

Inutile dire che sarà una sfida probante per Vecerina e compagni, contro una squadra che è in striscia aperta positiva da 5 giornate, ma così come fatto nella gara di andata, i rossoblù hanno tutte le carte in regola per giocare una partita di alto livello. Prima della palla a due sarà consegnato il premio MVP del mese di Gennaio LNP a capitan Martinoni.

Francesco Guerra – Play Novipiù Monferrato Basket: «Sarà una gara molto importante, ma sicuramente molto tosta. Treviglio è una squadra ben strutturata, con giocatori di esperienza e giovani che stanno dimostrando di essere molto forti. Noi vogliamo riscattarci dalla brutta prova di domenica scorsa e ci stiamo allenando molto bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo.»

INFO BIGLIETTERIA – È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA – La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.