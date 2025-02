Collegno Basket: al via la seconda fase contro Virtus Siena

Tutto pronto per l’inizio della seconda fase della Serie B Interregionale. Questa sera, sabato 15 febbraio alle ore 20.45, i Lions scenderanno in campo al PalaCollegno per affrontare la Stosa Virtus Siena nella prima giornata dei Play-In Out Conference Nord Ovest

15 . 02 . 2025 15:01 2 min